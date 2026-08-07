Общественная палата Коми выступила координатором масштабного общественного контроля за ходом голосования на сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы. Для этого заключены соглашения о сотрудничестве с некоммерческими организациями региона — их представители будут непосредственно следить за чистотой избирательного процесса на участках.

Подписанные соглашения дают организациям гражданского общества реальные инструменты для наблюдения за каждым этапом голосования 18, 19 и 20 сентября 2026 года. Главная задача — обеспечить чистоту и прозрачность выборов.

Своих наблюдателей на избирательные участки направят:

— Комитет семей воинов Отечества Республики Коми;

— Коми республиканское отделение «Боевого братства»;

— Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Коми»;

— Межрегиональное общественное движение «Коми войтыр»;

— Союз женщин Республики Коми;

— Ассоциация ветеранов боевых действий ОВД и ВВ МВД России по Коми;

— Ассоциация специалистов со средним медицинским и высшим сестринским образованием;

— Ассоциация ветеранов специальной военной операции;

— Республиканская организация ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

— Союз журналистов России в Республике Коми.

Председатель Общественной палаты Коми Геннадий Левицкий подчеркнул, что именно участие подготовленных наблюдателей от общественных объединений гарантирует прозрачность выборов.

«Подписание данных соглашений подтверждает готовность гражданского общества Республики Коми брать на себя ответственность за чистоту избирательного процесса. Участие в наблюдении — это проявление деятельного патриотизма. Когда представители авторитетных общественных организаций республики — ветеранских, медицинского сообщества, женского движения, профессиональных объединений — лично следят за голосованием, они повышают доверие людей к результатам выборов и стабильности политической системы страны», — отмтил Геннадий Левицкий.

Практика подписания соглашений с общественными организациями о независимом наблюдении применяется Общественной палатой Коми на каждых выборах. Это даёт организациям, отстаивающим интересы разных сообществ, прямой доступ к контролю за голосованием, а сам процесс делает максимально открытым.