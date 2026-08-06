Сила инициативы

Жители Коми активно влияют на развитие своих городов и поселков.

Один из ярких примеров – поселок городского типа Жешарт Усть-Вымского района, где не первый год успешно реализуют проекты в рамках федеральных и региональных программ инициативного бюджетирования.

В Жешарте полным ходом идет обустройство тротуара на Индустриальной улице. Протяженность участка – 125 метров. На реализацию проекта предусмотрена сумма в размере 1,7 млн руб-лей. Будут выполнены работы по обустройству пешеходного тротуара из брусчатки, установка урн и скамеек, а также фонарей уличного освещения.

Исполняющий обязанности руководителя администрации Жешарта Максим Петряшов отмечает, что раньше жители поселка передвигались по проезжей части, так как этот участок дороги не был оборудован пешеходным тротуаром.

Объект участвовал в рейтинговом голосовании в 2025 году и набрал наибольшее количество голосов местных жителей. Проект реализуются благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, и партийного проекта «Единой России» – «Городская среда».

В этом году голосование уже прошло. Победил еще один участок на этой же улице, но вдоль другого дома. Максим Петряшов добавляет, что местные жители активно участвуют в программе уже более пяти лет:

– Польза ощутима: улучшились пешеходная инфраструктура, дороги и общественные пространства. Люди активно голосуют, понимают, что могут лично влиять на выбор тех территорий, которые хотели бы благоустроить в первую очередь.

Также в поселке Лесобаза городского поселения Жешарт по программе «Народный бюджет» обустраивают новую детскую площадку у Дома культуры. Местная жительница Валентина Фотиева рассказывает, что площадка была и раньше, но она не соответствовала нормативам. Дети очень ждут открытия, которое запланировано уже в августе.

Глава Усть-Вымского района Галина Плетцер сообщает, что всего в районе в этом году реализуется пять проектов по программе «Народный бюджет». Из них четыре – это проекты по благоустройству. Прежде всего люди просят уличное освещение и качественные дороги.

– Только в поселке Жешарт за последние пять лет было отремонтировано такое количество дорог, что раньше об этом нельзя было и мечтать. Всё это благодаря неравнодушию местных жителей, активной работе администрации городского поселения Жешарт и поддержке администрации района, – делает вывод Галина Плетцер.

Ярослав СЕВРУК

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