Рёв моторов, азарт борьбы и праздник скорости
В минувшую субботу взлётная полоса аэропорта Вуктыла на один день превратилась в настоящую арену адреналина — здесь прошли шестые традиционные соревнования по драг-рейсингу «Вуктыльская Миля». Масштабное событие посвятили Году единства народов России: скорость и мастерство объединили гонщиков и зрителей в общем порыве.
402 метра — ровно столько составляет классическая «четверть мили», на которой решалась судьба побед. На этой короткой, но предельно напряжённой дистанции каждая доля секунды становилась решающей. На старт вышли 20 участников: рев двигателей поднимал пыль над полосой, а воздух буквально вибрировал от энергии. В заездах сошлись и отечественные автомобили, проверенные временем, и мощные иномарки, и мотоциклы разных классов — каждый доказывал, что именно его техника и навыки достойны пьедестала.
Борьба была по-настоящему бескомпромиссной: здесь не было места случайным победам — только расчёт, реакция и выверенная техника. По итогам напряжённых заездов победителей и призёров торжественно наградили грамотами, медалями и памятными подарками от администрации муниципального округа «Вуктыл».
А чтобы праздник запомнился не только гонками, для всех участников устроили беспроигрышную лотерею с призами от спонсоров — и каждый унёс с собой частичку общего драйва.
Кто покорил «Вуктыльскую Милю»
Мотоциклы:
1 место — Чеглецов Геннадий;
2 место — Дондерфер Роман.
Категория до 1500 см³:
1 место — Герасимов Михаил;
2 место — Поздеев Артём;
3 место — Гришкевич Сергей.
Категория до 2000 см³:
1 место — Царапкин Илья;
2 место — Канев Виталий;
3 место — Черепанов Александр.
Категория 2000 см³:
1 место — Корсунова Ирина;
2 место — Юнусов Вадим;
3 место — Радзиховский Анатолий.
Категория свыше 3000 см³:
1 место — Букатов Максим;
2 место — Ильин Александр;
3 место — Лукьянченко Григорий.
«Автоледи»:
1 место — Лукьянченко Анна;
2 место — Корсунова Ирина;
3 место — Серебрянникова Наталья.
«Вуктыльская Миля» вновь доказала: это не просто гонки, а настоящий городской праздник, где спорт, эмоции и единство создают неповторимую атмосферу. И уже сейчас поклонники скорости начинают ждать следующего, седьмого, старта.
Развивать спортивную инфраструктуру и создавать условия для активных занятий помогает государственная программа «Спорт России», разработанная по поручению Президента России Владимира Путина.
Подготовлено газетой «Сияние Севера»
Фото Центра спортивных мероприятий МБУ «КСК» г. Вуктыл
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