Эдуард Слабиков наградил работников Печоры на фестивале «Северные ягоды».

В Печоре провели традиционный фестиваль «Северные ягоды», приуроченный к 105-летнему юбилею Республики Коми.
Заместитель Председателя Правительства Республики Коми Эдуард Слабиков от имени Главы региона Ростислава Гольдштейна поздравил горожан.
За заслуги в области строительства Эдуард Слабиков вручил Благодарность Главы Республики Коми директору ООО «Сплав -плюс» И.И.Родинцеву.
Звание «Почетный работник транспорта Республики Коми» присвоено машинисту бульдозера восстановительного поезда №3441 станции Печора Л.В. Ширяеву
Звание «Почетный энергетик Республики Коми» присвоено директору производственного отделения «Печорские электрические сети» Л.Н. Шкурину.
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