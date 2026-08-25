В Сыктывкаре прошел турнир по мини-хоккею с мячом среди ветеранов

В Сыктывкаре на базе спортивной школы «Северная Олимпия» состоялся турнир по мини-хоккею с мячом, посвященный Дню рождения Республики и Дню Физкультурника среди любительских команд ветеранов 50+.

На лёд вышли четыре сыктывкарские команды «Энергия», «Динамо», «Атлант», «Комигаз» и сборная «Емва» из Княжпогостского района.

«Каждый год мы собираемся на традиционный турнир, чтоб вместе поиграть и пообщаться.

«Несмотря на возраст, наши ветераны продолжают тренироваться и вести здоровый образ жизни. Это хороший пример для подрастающего поколения», – подчеркнул главный судья соревнований Александр Плосков.

Победителем стала команда «Комигаз». Игроки «Атланта» заняли второе место. «Емва» завоевала бронзу.

Популяризировать массовый спорт и повышать качество жизни россиян помогает государственная программа «Спорт России», разработанная по поручению Президента страны Владимира Путина.

Министерство физической культуры и спорта Республики Коми