Ростислав Гольдштейн: «С переходом на новую систему оплаты труда зарплаты учителей должны увеличиться!»

Такую задачу поставил Глава Республики Коми на аппаратном совещании, заслушав доклад зампредседателя регионального правительства Натальи Якимовой о ходе исполнения федерального поручения.

«По поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко субъекты Российской Федерации пересматривают отраслевую систему оплаты труда по должности «учитель». Сейчас оклад учителя в Коми чуть более 13 тысяч. Задача, которая поставлена, – довести окладную часть до уровня минимального размера оплаты труда, – пояснила зампред правительства региона. – Работа организована совместно с начальниками управлений образования. До конца сентября внесём изменения в документы».

По словам Натальи Якимовой, достигнута договорённость с аппаратом правительства России о поэтапном внедрении нововведений с учётом бюджетных возможностей региона. С 1 января 2027 года оклад учителей будет приведён к уровню МРОТ 2026 года.

«Главное, чтобы реальная зарплата учителей не снизилась, а выросла. И соответствовала их особому статусу, который своим указом в этом году закрепил наш президент Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Ростислав Гольдштейн, поручив вице-премьеру держать этот вопрос на личном контроле и регулярно докладывать о его решении.

Пресс-служба Главы Республики Коми