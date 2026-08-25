Ростислав Гольдштейн: «С переходом на новую систему оплаты труда зарплаты учителей должны увеличиться!»

Автор: Республика 25.08.2026

Такую задачу поставил Глава Республики Коми на аппаратном совещании, заслушав доклад зампредседателя регионального правительства Натальи Якимовой о ходе исполнения федерального поручения.

«По поручению вице-премьера Дмитрия Чернышенко субъекты Российской Федерации пересматривают отраслевую систему оплаты труда по должности «учитель». Сейчас оклад учителя в Коми чуть более 13 тысяч. Задача, которая поставлена, – довести окладную часть до уровня минимального размера оплаты труда, – пояснила зампред правительства региона. – Работа организована совместно с начальниками управлений образования. До конца сентября внесём изменения в документы».

По словам Натальи Якимовой, достигнута договорённость с аппаратом правительства России о поэтапном внедрении нововведений с учётом бюджетных возможностей региона. С 1 января 2027 года оклад учителей будет приведён к уровню МРОТ 2026 года.

«Главное, чтобы реальная зарплата учителей не снизилась, а выросла. И соответствовала их особому статусу, который своим указом в этом году закрепил наш президент Владимир Владимирович Путин», — подчеркнул Ростислав Гольдштейн, поручив вице-премьеру держать этот вопрос на личном контроле и регулярно докладывать о его решении.

Пресс-служба Главы Республики Коми

 

Оставьте первый комментарий для "Ростислав Гольдштейн: «С переходом на новую систему оплаты труда зарплаты учителей должны увеличиться!»"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.