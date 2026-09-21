Политолог Илья Гращенко заявил об исчезновении протестной аномалии в Республике Коми

Автор: Республика 21.09.2026

Российский политолог Илья Гращенко проанализировал итоги завершившейся избирательной кампании в Республике Коми, констатировав полный слом многолетней традиции протестного голосования.

По мнению эксперта, регион окончательно вышел из режима политической турбулентности и перешел к нормальной управленческой работе.

Анализируя исторический контекст, политолог напомнил, что на протяжении последнего десятилетия республика считалась сложной территорией, где протест был не просто эмоцией, а устойчивой политической культурой, обеспечивающей оппозиции результаты выше средних по стране. Однако, по словам эксперта, губернатору Ростиславу Гольдштейну удалось переломить эту тенденцию еще в 2025 году, а федеральная кампания 2026 года окончательно закрыла этот сюжет.

«Результат воспроизводится, а не случается. Разовый успех бывает у любого губернатора на „медовом месяце“. Здесь другая картина: сначала Госсовет — 24 из 30 мандатов у „Единой России“, КПРФ потеряла 2 мандата. Горсовет — 27 мандатов из 30, ни одного мандата КПРФ. Теперь — результат федеральной кампании. Явка составила рекордные для республики 51,27% против 39,5% в 2021 году. Поддержка партии „Единая Россия“ — 43,52% против 29,4%. Одномандатник от партии, Герой России Станислав Кочев — свыше 41,4%. Два цикла подряд в одну сторону — это уже работающая система», — подчеркнул Илья Гращенко.

Особое внимание эксперт обратил на то, что электоральный успех был достигнут без кулуарных договоренностей («разменов») с оппозиционными партиями, что говорит о личной ответственности властей за итоговый результат.

«В 2025-м эксперты фиксировали, что Гольдштейн отказался от переговоров с КПРФ, ЛДПР и „Справедливой Россией“, хотя все его предшественники так или иначе договаривались с оппонентами. Это была рискованная ставка: отказ от пакта с оппозицией означает, что за результат отвечаешь сам. В 2026-м эта ставка сыграла второй раз», — пояснил политолог.

Политолог также отметил уникальность ситуации, при которой власть сохранила высокую лояльность избирателей на фоне серьезного санкционного давления на ключевые ресурсные отрасли республики — лес, нефть и уголь. Подобный опыт работы с населением в условиях сжатия отраслевых доходов Гращенко назвал показательным кейсом для социальных архитекторов и политтехнологов.

Секрет успеха, по мнению политолога, кроется в грамотной консолидации общества и формировании прозрачной системы управления.

«Гольдштейну удалось сплотить всех вокруг Президента и темы победы. Протестность в Коми была во многом реакцией на неуправляемость — на ощущение, что решения принимаются где-то и никем. Как только появилась предсказуемость, запрос переформатировался: люди голосуют не „против“, а за понятный порядок вещей», — заявил Илья Гращенко.

В завершение политолог констатировал, что произошедший в Республике Коми электоральный сдвиг стал, пожалуй, самым заметным на всем Северо-Западе в текущем избирательном цикле.

Источник: https://t.me/thegraschenkov/7193

Оставьте первый комментарий для "Политолог Илья Гращенко заявил об исчезновении протестной аномалии в Республике Коми"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.