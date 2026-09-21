Политолог Илья Гращенко заявил об исчезновении протестной аномалии в Республике Коми

Российский политолог Илья Гращенко проанализировал итоги завершившейся избирательной кампании в Республике Коми, констатировав полный слом многолетней традиции протестного голосования.

По мнению эксперта, регион окончательно вышел из режима политической турбулентности и перешел к нормальной управленческой работе.

Анализируя исторический контекст, политолог напомнил, что на протяжении последнего десятилетия республика считалась сложной территорией, где протест был не просто эмоцией, а устойчивой политической культурой, обеспечивающей оппозиции результаты выше средних по стране. Однако, по словам эксперта, губернатору Ростиславу Гольдштейну удалось переломить эту тенденцию еще в 2025 году, а федеральная кампания 2026 года окончательно закрыла этот сюжет.

«Результат воспроизводится, а не случается. Разовый успех бывает у любого губернатора на „медовом месяце“. Здесь другая картина: сначала Госсовет — 24 из 30 мандатов у „Единой России“, КПРФ потеряла 2 мандата. Горсовет — 27 мандатов из 30, ни одного мандата КПРФ. Теперь — результат федеральной кампании. Явка составила рекордные для республики 51,27% против 39,5% в 2021 году. Поддержка партии „Единая Россия“ — 43,52% против 29,4%. Одномандатник от партии, Герой России Станислав Кочев — свыше 41,4%. Два цикла подряд в одну сторону — это уже работающая система», — подчеркнул Илья Гращенко.

Особое внимание эксперт обратил на то, что электоральный успех был достигнут без кулуарных договоренностей («разменов») с оппозиционными партиями, что говорит о личной ответственности властей за итоговый результат.

«В 2025-м эксперты фиксировали, что Гольдштейн отказался от переговоров с КПРФ, ЛДПР и „Справедливой Россией“, хотя все его предшественники так или иначе договаривались с оппонентами. Это была рискованная ставка: отказ от пакта с оппозицией означает, что за результат отвечаешь сам. В 2026-м эта ставка сыграла второй раз», — пояснил политолог.

Политолог также отметил уникальность ситуации, при которой власть сохранила высокую лояльность избирателей на фоне серьезного санкционного давления на ключевые ресурсные отрасли республики — лес, нефть и уголь. Подобный опыт работы с населением в условиях сжатия отраслевых доходов Гращенко назвал показательным кейсом для социальных архитекторов и политтехнологов.

Секрет успеха, по мнению политолога, кроется в грамотной консолидации общества и формировании прозрачной системы управления.

«Гольдштейну удалось сплотить всех вокруг Президента и темы победы. Протестность в Коми была во многом реакцией на неуправляемость — на ощущение, что решения принимаются где-то и никем. Как только появилась предсказуемость, запрос переформатировался: люди голосуют не „против“, а за понятный порядок вещей», — заявил Илья Гращенко.

В завершение политолог констатировал, что произошедший в Республике Коми электоральный сдвиг стал, пожалуй, самым заметным на всем Северо-Западе в текущем избирательном цикле.

Источник: https://t.me/thegraschenkov/7193