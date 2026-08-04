Вторая жизнь старого сундука

Автор: Республика 04.08.2026

Диана Бачевич превращает ветхие вещи в произведения искусства

В старину в каждом доме на почетном месте стояли сундуки. Я хорошо помню небольшой бабушкин сундук в нашей городской квартире и несколько громадных сундуков на чердаке деревенского дома дедушки. Но в дизайн современного жилища эти раритетные предметы мебели не вписываются – и наследники избавляются от «старья». Кто-то ломает и выбрасывает, кто-то сдает в музей, а кто-то отдает сундук в умелые руки мастера, который не только спасет раритет, но и даст ему вторую жизнь.

Отслужившие свой век и возрожденные к новой жизни сундуки представлены на выставке «Тайники памяти» в Зефирном зале сыктывкарского Центра культурных инициатив «Югöр». Старинные предметы интерьера отреставрированы и украшены росписью. Свой «сундучный» проект землякам представила мастер росписи по дереву Диана Бачевич.

У каждого из тринадцати сундуков своя история. Это не просто деревянные ящики, а настоящие «тайники памяти», в которых помимо вещей хранятся воспоминания, эмоции и мечты бывших хозяев.

Диана Бачевич, расписывая старинные вещи, не просто восстанавливает их внешний вид. Она словно раскрывает «тайники памяти», заложенные в каждом предмете. Сундуки, служившие хранилищами для самых ценных вещей, семейных реликвий, приданого или просто предметов быта, становятся метафорой памяти. Это продолжение истории, диалог с прошлым. Яркие узоры, изящные линии, символические изображения – все это создает новую глубину и новое смысловое наполнение.

– Один старинный сундук нам подарила жительница Выльгорта, – рассказала Диана «Республике». – Я украсила сундук росписью, стилизованной под норвежскую. Те, кто знает о моем хобби, сами предлагают мне сундуки. Правда, не все сундуки мне под силу привезти в мастерскую.

Экспонатами выставки стали и несколько фанерных чемоданов, которые также украшены росписью. А один из сундуков Диана предложила на «пробу пера» гостям выставки – все они могут нарисовать на нем свои узоры. Мастер пояснила, что с этим сундуком она еще не работала, а когда до него дойдет очередь, рисунки можно будет закрасить.

Диана Бачевич преподает роспись по дереву в Сыктывдинском доме народных ремесел «Зарань». Работает как в традиционных техниках, так и в авторской манере. Она автор книги «Севером согрето. Пособие по верхневычегодской росписи по дереву». Издание адресовано преподавателям, начинающим мастерам декоративно-прикладного искусства, а также всем желающим изучить основы традиционной росписи коми народа.

– Не могу сказать, что уже являюсь опытным мастером, но результаты своей работы вижу, – рассуждает Диана Бачевич. – Это придает сил работать дальше, больше. Любое ремесло требует много терпения, сосредоточенности, сил. Думаю, любовь к росписи зародилась еще при обучении в колледже культуры благодаря педагогу Валентине Журиной. Работаю, как правило, с природными материалами. Это либо покупные заготовки из дерева, либо заготовки, сделанные моим коллегой Алексеем Гавриловым. Он и реставрирует сундуки. Как-то получилось так, что изделия по большей части ориентированы на детей. Думаю, что есть две основные причины. Во-первых, я люблю детей. Во-вторых, мы много работаем с ними. Мне интересен их мир, их фразы, их взгляды. Считаю, что главная задача мастера – это грамотно и уверенно делать свое дело, делиться своими знаниями и навыками.

Посетить выставку можно до 9 августа включительно.

Древнейшие из сохранившихся сундуков изготовлены в древних Египте и Греции. В Европе и Китае сундуки распространились в период раннего Средневековья. На Руси сундук был основным и универсальным предметом мебели. Он исполнял роль стола, стула, кровати, хранилища одежды, предметов домашнего обихода, ценностей. Владимир Даль в своем словаре называл сундуки коренной русской утварью и отмечал, что макарьевские сундучники (ремесленники из города Макарьева Нижегородской губернии) снабжали своим товаром «всю Россию, Закавказье, Хиву и Бухару». Главная особенность их работы – производство «вложенных» или «матрёшечных» сундуков. В одну стопку могло входить до шести изделий разного размера. Это делалось для удобства транспортировки на ярмарки.

Артур АРТЕЕВ

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