Приключения в шаговой доступности

Автор: Республика 02.08.2026

Роман Пирогов – проводник для тех, кто ищет свое место силы в Коми

Многие привыкли думать, что путешествия – это самолеты, отели и пляжи. Но что, если настоящее приключение и полная перезагрузка ждут нас не за тысячи километров, а прямо здесь – в получасе езды от Сыктывкара? О том, как перестать бояться леса, зачем ходить в походы без связи и где искать места силы, не выезжая за пределы республики, рассказывает турист и организатор походов Роман Пирогов.

От офиса до палатки

Роман смотрит на привычный нам ландшафт совсем другими глазами. Он уверен: чтобы влюбиться в Коми, достаточно просто выйти из дома.

Туристическая история Романа началась в 25 лет – с обычного запроса в поисковике. Захотелось в горы.

– Я подумал: как я потом смогу оправдаться сам перед собой, что не исполнил желание? Да никак, – вспоминает молодой человек.

Набрав «Урал, горы», Роман наткнулся на номер известного в Сыктывкаре наставника Дамира Газизова. Долго не мог решиться, но осенью 2013-го всё же пришел в турклуб, а уже через несколько дней шагал в свой первый поход с ночевкой на Поляну Туристов.

С этого момента открылась «жадность» до родных мест. Пешком из Визинги до Ельбазы, из Пажги до города, бесконечные прогулки между Верхним и Нижним Човом…

– Через два года эта «жадность» переросла в подготовку к серьезным горным походам, но «пэвэдэшки» (ПВД – походы выходного дня, – прим. авт.) так и остались со мной, – говорит Роман.

Дикость как бренд

Многие сравнивают отдых в Коми с Кавказом, Алтаем, Южным Уралом с его отличной логистикой. И на первый взгляд сравнение не в нашу пользу. Чтобы добраться до базы «Желанное» на Приполярном Урале, нужно часов шесть-восемь трястись в вахтовке. Не у всех хватает духу. Но именно в этой труднодоступности Роман видит главный ресурс региона и гигантский плюс для уставшего от мегаполисов человека.

– Отличительная особенность нашего туризма – это дикость. Инфраструктура отсутствует, и это своего рода детокс. Ты приезжаешь без связи, без дорог, чтобы почувствовать себя в диких условиях. И на это надо налегать, – убежден он. – На Кавказе или в том же Крыму логистика отличная, туда едут тысячи людей. А у нас человек приезжает и реально отдыхает от толпы душой и телом, переключается с городской суеты на природное умиротворение.

Даже тот самый многочасовой «джиппинг» до красот Приполярного Урала Роман считает не наказанием, а своеобразным приключением и прологом к тому, что ждет впереди. А впереди – тишина, которую в больших городах уже не найти.

Для ценителей уединения

Плато Маньпупунёр со знаменитыми столбами выветривания – это, пожалуй, главная туристическая икона республики. Но, как ни странно, наш герой там не был. Причина проста: он принципиально выбирает маршруты подальше от толпы.

– Там слишком популярно, целые паломничества люди устраивают. А я всегда выбираю там, где меньше людей, – объясняет Роман. – Честно скажу: мне сложно понять вау-эффект Маньпупунёра, потому что я его не видел. Но я знаю другие места.

Он советует обратить внимание на Полярный Урал. Логистика там на удивление удобна: вышел из поезда на станции Собь – и ты уже в горах. Можно ходить в разные стороны, подниматься на высокие точки и наблюдать сногсшибательные виды.

Еще один недооцененный уголок – каньон реки Сюрась-Рузь и окрестности перевала Студенческий рядом с вершиной Манараги. Там же, на Приполярном Урале, от базы «Желанная» можно совершать радиальные выходы, а ночевать при этом в комфортных условиях. Это идеальный компромисс для тех, кто хочет прикоснуться к суровой природе без экстремальных ночевок.

Маршруты без подвига

Главный страх новичков, что поход – это непременно неподъемный рюкзак, тучи комаров и хождение по болотам в режиме преодоления. Роман развеивает этот миф: начинать нужно с малого и приятного.

– Аппетит приходит во время еды, – объясняет он. – Сначала нужно сходить с организованной группой два-три раза, чтобы голова и психика привыкли к лесу. А потом уже всё пойдет, и захочется любые точки посетить.

Самый доступный и простой маршрут для жителей Сыктывкара – это Красная Гора, Кэччойяг и район Красного Затона. Там светлый сосновый бор без зарослей, идеально для легких прогулок. На базе «Динамо» или Эжвинской, когда сходит снег, прогулочные трассы также доступны – к тому же количество посетителей тает в разы. Если на трассах до 3–5 километров люди встречаются, то, свернув на «десятку», можно вообще никого не встретить.

Для тех, кто хочет провести на природе выходные с ночевкой, Роман советует кольцевые маршруты в районе Важелъю, прогулки от Верхнего Чова до «Динамо».

По словам туриста, можно использовать современные технологии во благо. Сейчас есть навигационные приложения, и нет нужды распечатывать карту и плутать по бурелому. Но на первых порах нужен инструктор – он покажет, где ходить можно и безопасно, накормит и снимет тревожность. А уж потом можно выбираться и с семьей, и с друзьями.

Отдельная тема – зима. Вопреки стереотипам, зимние маршруты по Коми – одни из самых популярных и интересных. Да, понадобятся лыжи и теплые вещи, но прогулки по Койтовским озерам или в Седкыркещ на армейских или даже широких прогулочных лыжах дарят совершенно особые ощущения.

– Советую только ботинки брать на пару размеров больше, чтобы надеть шерстяной носок. И до минус 12 градусов можно выходить спокойно на целый день. Взять термос, перекус, смену обуви – и наслаждаться, – делится опытом Роман.

Терапия лесом

Кульминация любого похода – момент чистого созерцания. Роман называет его терапевтическим. Чтобы перезагрузиться, необязательно уходить в многодневный поход без связи. Хватает нескольких часов в правильном месте.

– Некоторые не решаются, потому что думают, что для достижения ожидаемого эффекта нужна целая неделя. Но и пары часов хватает, чтобы зарядиться позитивом, насладиться тишиной. Многие даже не знают, что деревья разговаривают, – улыбается он.

Для семейных прогулок в черте города или рядом есть масса оборудованных мест, где можно развести костер, посидеть, глядя на пламя, послушать, как кроны сосен качаются и потрескивают от ветра.

К примеру, от проезда Геологов можно сесть на паром до Трёхозёрки, прогуляться по берегу, пособирать грибы и вернуться тем же путем. Масса впечатлений при минимуме усилий.

Тем, кто решится на автономный поход, Роман предлагает кольцевой маршрут от Седкыркеща до Маджи по лесовозной дороге, потом до Сейты, Озла и обратно в Седкыркещ. Он займет 7-8 дней и идеален осенью, когда комаров уже нет, а лес становится сказочно красивым.

Самое удивительное, что в окрестностях Сыктывкара турист прошел четыре многодневных маршрута, которые ни разу не пересеклись. Республика готова удивлять даже тех, кто, казалось бы, знает ее вдоль и поперек.

Непредсказуемость сближает

Самый частый вопрос, который слышит любой организатор походов: «У меня нет подготовки, меня возьмут?». Роман ответственно заявляет: в походы ходят не только спортсмены-марафонцы. Рассказывает, что иногда, глядя на сборные группы, думает: «Боже, как эти люди здесь оказались?!». А те верят в себя, идут и, что самое важное, возвращаются потом для покорения новых маршрутов.

– Лучший «клей» для компании – это адреналин и совместное преодоление, – делится секретом Роман. – Свернули не туда, брод через реку, поиск места для палатки в ночи – пережитое вместе скрепляет людей гораздо сильнее, чем комфортное «всё включено».

Место силы в чистом поле

Когда человек годами ходит по лесам, у него неизбежно появляются свои особые точки на карте. Не те, что отмечены в путеводителях, а сугубо личные, где по необъяснимым причинам лучше спится, легче дышится и быстрее восстанавливаются силы. В Коми даже объявили конкурс «Место силы», чтобы собрать такие истории. Роман признается, что у него такое место есть, и оно совершенно непримечательно внешне:

– Это как точка на поле. Никаких особых красот. Но ночевка там какая-то нетипичная. Что-то эзотерическое, и оно меня питает, дает внутреннюю силу, восстановление происходит быстрее.

В этом, пожалуй, и заключается главная тайна внутреннего туризма. Не обязательно гнаться за раскрученными брендами и открыточными видами. Можно просто выйти за город, пройти пару километров по лыжне «Динамо», коснуться рукой шершавой коры и вдруг понять: вот оно, настоящее. Просто сделайте первый шаг. Кто знает, может быть, именно на Красной Горе или у небольшой речки Важелъю находится ваше личное место силы, о котором вы пока даже не догадываетесь.

ДЕТАЛИ:

В Коми продолжается прием работ на масштабный конкурс «Коми: мое место силы». Он инициирован министерством туризма республики и поддержан зампредом Госсовета РК, Героем России Станиславом Кочевым. Жители региона уже опубликовали в социальных сетях более 260 конкурсных работ. Успейте присоединиться к проекту. Прием заявок открыт до 11 сентября 2026 года. К участию приглашаются все жители Республики Коми.

Как участвовать:

► опубликовать на своей открытой странице «ВКонтакте» пост объемом до 300 знаков

► приложить авторское фото или видео любимой достопримечательности родного края

► обязательно указать хэштег конкурса: #КомиМоёМестоСилы

► добавить хэштег выбранной номинации

Номинации конкурса:

► «Природные жемчужины Коми» (#ПриродныеЖемчужиныКоми) – горы, реки, водопады

► «Культурный код Коми» (#КультурныйКодКоми) – памятники, музеи, этнообъекты

► «Сельский маршрут Коми» (#СельскийМаршрутКоми) – достопримечательности деревень и сел

► «Мой маршрут» (#МойМаршрутКоми) – авторский маршрут по региону

► «Видеооткрытка Коми» (#ВидеооткрыткаКоми) – ролики и VK-клипы до 3 минут

Купава ВОЛКОВА

Фото из личного архива Романа Пирогова

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