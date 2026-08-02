с Днем Воздушно-десантных войск!

Автор: Республика 02.08.2026

Уважаемые воины-десантники! Дорогие ветераны ВДВ!

Примите самые добрые поздравления с Днем Воздушно-десантных войск!

Доблесть десантников вписана золотыми буквами в летопись российской военной славы. Во время суровых для страны испытаний воины в голубых беретах – на переднем крае, достойно выполняют сложные боевые задачи в самых непростых условиях. В ВДВ служат мужественные и самоотверженные люди, кто верен долгу, чести и своим боевым товарищам. Братство крылатой пехоты – яркий пример нерушимого единства, что особенно символично в Год единства народов России.

В мирной гражданской жизни вы также живете под девизом «Никто, кроме нас!». Неоценима ваша роль в патриотическом воспитании детей и молодежи. Работая с подрастающим поколением, вы воспитываете настоящих патриотов, готовых служить Родине так же самоотверженно, как их отцы, деды и прадеды.

Спасибо за любовь к Родине, ответственность и участие в судьбе страны и республики. Вместе с нами единой Командой Республики Коми вы работаете ради развития нашего региона, его новых побед и уверенного будущего. Сегодня в непростых геополитических условиях ваш боевой опыт бесценен, а верность воинскому долгу служит нравственным ориентиром.

Желаю вам крепкого здоровья, мирного неба, семейного благополучия и новых успехов во благо России и Республики Коми!

Глава Республики Коми Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН

 

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