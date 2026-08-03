«Дядя Степан»

Автор: Республика 03.08.2026

Короткометражка по рассказу народного писателя Республики Коми взяла главный приз киномарафона

IV Конференция финно-угорских писателей пройдет с 7 по 13 сентября в Ханты-Мансийске и поселке Берёзово. В преддверии этого события на портале «Югра литературная» состоялся онлайн-марафон авторских фильмов по произведениям финно-угорских авторов. Ленты были в открытом доступе с 20 по 26 июля. 27 июля объявлены итоги голосования.

Победителем в марафоне стал короткометражный фильм «Дядя Степан», снятый по рассказу народного писателя Республики Коми Алексея Попова «Как дальше жить будем». Режиссеры – Анастасия Попова и Дарья Горшкова.

«Искренне поздравляем с победой Алексея Попова и всю команду, участвовавшую в съемках фильма, – написали на сайте организаторы акции. – Зрители выражали восторг творческой работой».

Короткометражный художественный фильм «Дядя Степан» сняли год назад в Санкт-Петербурге. Сценарий фильма написала дочь писателя – Анастасия Попова. Она же перевела рассказ на русский язык. Фильм стал ее подарком к 75-летию отца. В создании фильма участвовали артисты Санкт-Петербургских театров и учащиеся школ северной столицы.

Пятнадцатиминутный фильм рассказывает о советском детстве, его события происходят в начале 1980-х годов. Девятилетний Дима впервые сталкивается с утратой: от алкоголизма умирает его сосед и старший друг – дядя Степан. У мальчишки светлые воспоминания граничат с трагической реальностью, а любовь и дружба – с презрением и безжалостными стереотипами.

– Это моя дебютная работа в написании сценария и в режиссуре, – рассказала «Республике» Анастасия Попова. – Съемки проходили в Ленобласти, в поселке Пудость. Работали всего три дня – с 18 по 20 июля, поэтому съемочный день длился до 18 часов.

Фильм снят без грантов, на энтузиазме творческой группы актеров и деятелей киноискусства. Все они вдохновились смыслом и ярким сценарием. В фильме появились детали, которые дополнили литературный первоисточник. Например, одним из действующих предметов интерьера стало старое радио, которое связывает весь сюжет.

Алексей Попов, писатель:

«Прототипом дяди Степана стал наш сосед Егор. В селе его звали Анна Егор. Жил он один, частенько выпивал. При этом не буянил, но становился очень общительным и громкоголосым. Соседи, заметив его, закрывали входные двери на крючок. Знали, что, если впустить, до утра придется его слушать. Мы, дети, его не боялись. Он с нами шутил, играл, был нашим старшим другом. Брал с собой на рыбалку, учил играм, в которые играл в детстве».

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлены Анастасией ПОПОВОЙ

 

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