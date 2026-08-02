Охотник за поездами

Евгений Богомольный – молодой человек, который с детства любит поезда, уверенно движется к профессии машиниста и ведет свой тематический блог.

Интервью с ним записано специально для детского журнала «Радуга». Это объясняет стиль автора. О серьезных вещах написано так, что понятно даже ребенку.

Поезда, которые живут в душе

Женя учится в Микуньском железнодорожном техникуме на помощника машиниста тепловоза. Он только на первом курсе, но уже давно горит своим делом: снимает поезда, фотографирует их и старается понять, как все устроено.

«Почему именно поезда? Мне сложно ответить… Это что-то в душе», – говорит он.

И правда, не всегда можно объяснить, почему тебе что-то нравится. Для кого-то это рисование, для кого-то спорт, а для Жени – поезда.

В жизни всякое бывает, и иногда из простого интереса разгорается настоящая мечта, которая позже становится делом всей жизни.

Первый поезд и первые шаги

Свое первое видео Женя снял еще в 2021 году. Он заранее подготовился: проследил за расписанием, выбрал место и отправился на железную дорогу, чтобы заснять пассажирский поезд с тепловозом ТЭП70.

Поезд медленно приближался, рельсы начинали гудеть, а потом раздался сигнал – машинисты заметили его и поприветствовали.

«Бригада тогда попалась очень приветливой, и мне было приятно», – вспоминает Женя.

Именно в такие моменты понимаешь: железная дорога – сплоченная команда невероятной техники и людей. Команда, частью которой молодой человек и захотел стать.

Как маленькое хобби стало большим делом

Идея создать канал появилась неожиданно. Женя просто смотрел ролики про поезда и вдруг понял: он тоже может делиться тем, что видит.

Сначала было сложно. Видео выходили, но их почти никто не смотрел. Подписчиков было мало, и иногда могло показаться, что всё зря. Но Женя не остановился. Он составил график и начал выкладывать видео регулярно.

И однажды всё изменилось. Благодаря тому, что он не опустил руки, одно из видео набрало два миллиона просмотров. Люди начали активно подписываться, писать комментарии, делиться роликами.

Так хобби стало чем-то большим – настоящим проектом, который вдохновляет других.

Экскурсия, о которой мечтают многие

Одним из самых ярких событий стала экскурсия в депо на станции Микунь. Обычно туда не попасть просто так – это рабочая территория.

Перед Днем железнодорожника Женя увидел объявление о наборе блогеров и решил попробовать. Он написал, и ему ответили.

Через несколько дней всё было согласовано, и он оказался в депо. Там он увидел, как проверяют локомотивы, как их готовят к рейсам, а также как работает команда специалистов.

Это был настоящий «закулисный мир» железной дороги.

Старые или новые?

Жене больше нравятся старые локомотивы.

«В них все проще, меньше электроники, и сама конструкция мне нравится больше», – объясняет он.

Его любимый локомотив 2ТЭ10МК. Это мощный грузовой тепловоз, который уже много лет работает на железной дороге.

Старые машины кажутся ему более «живыми» и понятными.

Каким должен быть машинист?

Профессия машиниста требует серьезной подготовки. Не так-то просто управлять поездом! Машинист должен быть внимательным, следить за сигналами, контролировать скорость и состояние поезда. Только представьте, он отвечает за безопасность пассажиров и грузов. Женя считает, что важнее всего терпение, внимательность и умение сохранять спокойствие.

Когда трудно – не сдавайся

Иногда окружающие могут не понимать твое увлечение. Но важно помнить: если тебе это действительно нравится, то стоит продолжать.

«Если у вас есть хобби, никогда его не бросайте. Даже если не получается, вставайте и идите дальше».

Женя только начинает свой путь, но уже сделал важный шаг, выбрал дело, которое ему по душе.

ФАКТ:

Колеса поезда имеют особую форму: они немного конусообразные. Благодаря этому поезд может плавно входить в повороты и не сходит с рельсов.

Елена НИЗОВЦЕВА

Фото со страницы Евгения Богомольного