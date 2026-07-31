Антикризисный вектор развития

Жешартский фанерный комбинат взял курс на оздоровление

Ситуация на Жешартском фанерном комбинате в Усть-Вымском районе Республики Коми стабилизировалась. Это стало возможным благодаря слаженной работе правительства региона и управленческой команды нового собственника – ООО «Фанплит Коми». На минувшей неделе на комбинате в поселке Жешарт побывал министр экономического развития и промышленности Республики Коми Алексей Просужих. Он осмотрел производственные площадки, пообщался с работниками и новым руководителем.

Старый новый директор

В марте 2025 года комбинат в Жешарте приостановил работу нескольких цехов. Предприятие испытывало серьезные финансовые проблемы. Через четыре месяца, в июле, генеральным директором предприятия стал Сергей Андреяхин, который ранее уже руководил комбинатом с 1997 по 2016 год. При нем у производства были хорошие показатели, так что приход нового старого руководителя в поселке восприняли с оптимизмом.

На территории комбината внимание на себя обращают многочисленные постройки советского времени. По традиции тех лет на стенах красным кирпичом выложены даты строительства. Например, «1953». А вообще комбинат был основан в 1946-м. Проводя экскурсию по территории, гендиректор вздыхает:

– Конечно, нужна модернизация. Я нацелен не только на антикризисную работу. Хочу довести до ума то, что здесь давно нужно было сделать. Когда уходил, были серьезные планы по модернизации. Но реализовано ничего не было. Вложения были, но носили они больше точечно-рекламный характер. Тут, извините за сленг, нужно менять «мясо».

Сергей Валерьевич пояснил, что под словом «мясо» имеет в виду не просто замену оборудования, а налаживание новых внутрицеховых технологических цепочек. По поводу сложившейся на комбинате ситуации в целом Сергей Андреяхин считает, что виной всему неэффективный менеджмент. До 2022 года основными рынками сбыта фанеры были США и Западная Европа. После начала спецоперации прежнее руководство, к сожалению, не сумело вовремя переориентировать сбыт. В общей сложности завод простоял больше восьми месяцев. Запустить его удалось в мае. Сегодня большие объемы готовой продукции идут в Ирак, в стадии заключения контракты с Южной Кореей и Вьетнамом. В перспективе – Австралия и Турция.

– В лучшие времена здесь в месяц делалось 14 тысяч кубометров фанеры, сейчас мы вышли на три тысячи. Постепенно будем наращивать объем. В районе 6-7 тысяч дойдем до точки безубыточности. Такие объемы производства позволят почувствовать уверенность, в том числе в части решения вопроса по различного рода задолженностям. А что до сырья, то благодаря связям с поставщиками удается договариваться, – открывает секреты кризис-менеджер. – Во-первых, у меня на рынке фанеры много знакомых. Часть компаний уговорил дать нам предоплату. Во-вторых, часть лесозаготовителей дали лес вперед под честное слово.

Внутри цехов кипит работа: громко шипят станки, туда-сюда снуют юркие автопогрузчики. В одном из цехов занимаются сортировкой и починкой шпона. Вот уже 15 лет сменным мастером здесь трудится Наталия Валерьевна Козлова.

– Я ветеран труда. Общий стаж – 33 года. Родилась в Жешарте. Прекрасно помню, что такое девяностые годы. Сейчас тоже непростое время. Но когда пришел Сергей Валерьевич Андреяхин, появилась уверенность в завтрашнем дне. Это наш лучик света. Мы верили в лучшее. Некоторые подрабатывали, но всё равно ждали, что комбинат вновь заработает. У меня никакого желания куда-то уходить не было. До конца надеялась на то, что работа возобновится. Сейчас задержек с выплатами нет, все очень этому рады. Надеемся, что к нам будут возвращаться специалисты, – рассказала она.

Дело чести

В этом году комбинат отмечает 80-летие. Сохранение одного из старейших промышленных предприятий региона было делом чести для руководства Коми. Министр экономического развития и промышленности Республики Коми Алексей Просужих подчеркивает, что новый собственник – ООО «Фанплит Коми» – перезагрузил комбинат за счет собственных оборотных средств. Контрагенты пошли навстречу.

– Благодаря большому и сложносочетаемому механизму удалось соединить все эти пазлы, – констатировал Алексей Просужих. – У нас не было паники. На уровне руководства и правительства региона принимались все возможные меры. Технологически предприятие остановили грамотно, выставили охрану, чтобы из цехов не вынесли ценное оборудование.

У стен комбината на общественных началах дежурили в том числе и местные жители. Во многом благодаря их неравнодушию и удалось сохранить всё в целости и сохранности. Велась кропотливая работа по стабилизации ситуации, и это не тот случай, когда помогла бы спешка, убежден министр:

– Нам важно было, чтобы вновь пошел процесс работы, начался выпуск готовой продукции. Поэтому с февраля по май шла подготовительная работа. Надо было обеспечить поставки сырья и набрать персонал. В мае комбинат заработал. Надеемся, что удастся выйти на плановые объемы.

Алексей Просужих глубоко погружен в проблему. Он родился в Усть-Вымском районе и с 1999 года по 2004-й трудился на комбинате на разных должностях. Сегодня на комбинате работают более 500 человек. В лучшие годы, отметил министр, здесь трудились более 2000 человек. Люди – самое главное. Станки сохранить можно, но если на них некому работать, всё теряет смысл. Благодаря вере в опыт Сергея Андреяхина удалось вернуть костяк трудового коллектива. Если в дальнейшем удастся запустить цех МДФ (древесноволокнистой плиты средней плотности), то трудиться тут точно будут более тысячи человек. Говоря о дальнейших перспективах, министр акцентировал внимание на финансовой стороне вопроса. Важно, чтобы со временем комбинат смог рассчитаться с накопленными долгами. Прежние собственники оставили задолженность в том числе и по заработной плате. Пусть медленно, но долги перед работниками нынешние владельцы гасят, отмечает Алексей Просужих.

– Мы не банковская структура и напрямую никакой финансовой помощи министерство, естественно, оказать не может, – развел он руками. – Плотно общаемся с руководством комбината. Помогаем чем можем. Планируем задействовать региональный фонд развития промышленности, если возникнет необходимость в получении кредита на новое оборудование. Принимаем участие в переговорах по рассрочке задолженности, накопленной предыдущими собственниками.

Глава Усть-Вымского района Галина Плетцер добавила, что от того, как идут дела на градообразующем предприятии, зависит настроение жителей Жешарта:

– Комбинат встал на ноги. Благодарю Сергея Валерьевича Андреяхина, который даже ни одного дня не сомневался в том, что работу можно возобновить. Мы рады, что всё получилось, комбинат работает стабильно. Глава Республики Коми Ростислав Эрнстович Гольдштейн первый, кто подключился к решению проблемы. Мы постоянно чувствовали поддержку на уровне правительства.

Уникальная трансформация

Дополнительно министр экономического развития и промышленности Республики Коми Алексей Просужих заехал на находящуюся неподалеку территорию бывшего Жешартского экспериментального механического завода. Раньше здесь производились грейферные захваты для всей лесопромышленности Коми. В лучшие времена тут работали до 700 человек. Однако с приходом иностранных брендов в двухтысячные годы завод не выдержал конкуренцию. Территорию выкупили в собственность местные предприниматели. Полтора года назад частники запустили производство балки БДК. Их применяют при возведении домов по железобетонным технологиям. Завод такого плана – единственный в Коми. В качестве сырья используется тонкая древесина хвойных пород и фанера. Предприятие во время кризиса на фанерном комбинате продолжало работать, сырье завозили из других регионов. Министр такой подход к работе оценил по достоинству:

– Это уникальное предприятие небольшой мощности. В строительной отрасли кризис, но рынки сбыта есть. Работают тут чуть больше двадцати человек. Мы рады, что у людей есть работа, есть зарплата. Рады, что, несмотря на все сложности, производство не останавливается.

Ярослав СЕВРУК

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