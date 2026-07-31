Не ради медалей и славы

Ветеран специальной военной операции – о своих личных победах

Уроженец поселка Троицко-Печорск Артём Перч отправился в зону проведения специальной военной операции в 2022 году. Принимал участие в боях на одном из самых сложных направлений – в Харьковской области. Получив тяжелое ранение и потеряв правую ногу, он не пал духом. Мужчина участвует в спортивных мероприятиях, занимается лыжными гонками и мини-футболом. Ветеран рассказал об успешной реабилитации и поделился спортивными планами.

На лыжне – с детства

Школьные годы Артёма Перча выпали на «лихие 90-е». В трудное для страны время многие сворачивали на кривую дорожку. Однако был и другой путь. Несмотря на все сложности, в Троицко-Печорске вовсю кипела спортивная жизнь. Особенно охотно молодежь посещала лыжную базу. Среди тех, кто начинал спортивный путь в те годы, есть, например, лыжник Андрей Парфёнов. Начав с тренировок в далеком поселке, он дорос до уровня сборной страны, стал первоклассным спринтером – победителем и призером многих российских и международных стартов.

– После школы делал уроки, а потом – на лыжную трассу. Можно сказать, детство мое так и прошло. Мы даже в школу и домой порой на лыжах бегали. С Андреем Парфёновым жили на одной улице, вместе занимались у тренера Сергея Анатольевича Лыжина, – рассказывает мой собеседник.

В 2003 году Артём окончил школу и пошел учиться в местный техникум на автомеханика. Затем отслужил два года на флоте в городе Гаджиево Мурманской области. Никаких мыслей о том, чтобы увильнуть от службы, не было. Так уж он воспитан. Окончил службу в звании старшины первой статьи. Отслужив, стал вахтовым методом работать водителем в районах Крайнего Севера – в Воркуте, Усинске, Лабытнанги, в красноярском поселке Дудинка. Водил самосвал, возил щебень и грунт.

Тихое мужество

О том, что пришло время вспомнить годы службы, он понял в самом начале спецоперации.

– Началась частичная мобилизация. Я понял, что нужно идти в военкомат, потому что если не мы, то кто? Придется тогда идти совсем молодым ребятам, которые толком ничего не умеют. Поэтому собрался и пошел, – буднично транслирует мне свою точку зрения Артём Михайлович и тут же просит поблагодарить организацию «Таймыргеофизика», в которой он работал до начала СВО. – Представители этой организации через моих родителей узнали, в чем я нуждаюсь, и помогли во всём, о чем я попросил. Даже после того, как получил ранение и лечился в госпитале, мне звонили оттуда и предлагали любую помощь. Содействовали в том, чтобы меня посещали супруга и родители.

Как и многие ветераны, он не любит вспоминать о боевых буднях и в красках рассказывать о том, какая велась работа. Попал в мотострелковые войска. С октября 2022-го выполнял боевые задачи в Харьковской области на Купянском направлении, которое до сих пор остается одним из самых напряженных. В апреле 2023 года получил тяжелое ранение.

– Спасибо ребятам, что эвакуировали. Долгое время находился в госпитале. Сначала была ампутация, потом реампутация. Хирург Алексей Михайлович очень ответственно подошел к делу, большое ему спасибо. В протезных предприятиях до сих пор смотрят и удивляются тому, как он аккуратно всё зашил.

Артём Михайлович рассказывает, что протезировался в Москве, Новороссийске и Сыктывкаре, и что всё ещё в процессе, потому что протез нужно кропотливо подгонять и дорабатывать. Что звонили и из регионального филиала фонда «Защитники Отечества», и из постпредства Республики Коми в Москве – интересовались, в чем нуждается, оказывали помощь. «Земляки не забывали. Это очень приятно и придавало сил», – делится ветеран.

Не так давно от регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Артём Перч получил комплект адаптивной одежды. Она стала не просто элементом гардероба, а настоящим инструментом восстановления на пути к полноценной мирной жизни. Одежда снижает зависимость от посторонней помощи, улучшает качество жизни.

– Прислали две большие сумки с комплектами одежды на холодную и теплую погоду. Там есть штаны, рубашки, куртки, спортивные костюмы. Одежду мне индивидуально предоставили по размерам. Всё отлично подошло. Например, у меня правой ноги нет и с этим учетом пошиты штаны. Так мне проще одеваться. Специалистов из фонда «Защитники Отечества» тоже хочу поблагодарить. Во всём, что мне нужно, оказывают помощь. Помогают со сбором документов, консультируют. В Троицко-Печорске у нас есть социальный координатор фонда Алла Васильевна Пидгурская. Она периодически звонит, интересуется тем, в чем я нуждаюсь. Регулярно мне предлагают участие в различных соревнованиях или санаторно-курортное лечение.

Воля сильнее обстоятельств

Первое время после возвращения «из-за ленточки», конечно, было непростым. В реабилитации сильно помог спорт. Артём Перч входит в состав ветеранской сборной Коми по адаптивному мини-футболу. Уже трижды ездил на спортивный фестиваль «Стальная воля» в Сочи, участвует в лыжных стартах в рамках соревнований «Кубок Защитников Отечества».

– В футбольной команде все ребята из разных городов и районов Коми. Перед футбольными турнирами у нас проходят небольшие спортивные сборы в Сыктывкаре. Нам оплачивают питание, проживание и дорогу. Когда находимся на турнирах в Сочи, удается пообщаться с такими спортсменами, как например, Дмитрий Удалов. Он среди футболистов-ампутантов дважды признавался лучшим игроком планеты. Также очень мне помогает Игорь Ломакин, он имеет большой опыт в адаптивном футболе, – рассказал Артём Перч.

Серьезную ставку ветеран делает и на лыжные гонки. Бегает Артём Перч в основном классическим стилем, используя даблполинг (от англ. double poling – «двойное отталкивание палками»). Один из лучших представителей этого стиля передвижения не только в России, но и в мире – уроженец Ижемского района Коми Ермил Вокуев.

– По настоящее время поддерживаем связь и с Андреем Парфёновым. Он мне помогает советами, например, по технике или питанию. Если мне что-то непонятно, звоню ему. Никогда не откажет в помощи. Иногда даже по планам тренировок что-то объясняет, – о спорте мой собеседник рассуждает с большим воодушевлением.

Кто знает, может быть, в паралимпийском спорте в обозримом будущем засияет новая звезда. Но всё это точно не ради медалей и славы. Все решения, которые принимает в своей жизни Артём Перч, не ради медалей и славы.

ФАКТ: Государственный фонд «Защитники Отечества» начал выдавать комплекты адаптивной одежды ветеранам СВО в 2025 году. Эта возможность появилась благодаря поддержке Президента России Владимира Путина, который одобрил инициативу руководителя фонда Анны Цивилёвой на встрече с сотрудницами фонда и героями спецоперации.

Республика Коми активно включилась в развитие индустрии адаптивной одежды. Дизайнеры из Коми принимают участие в конкурсах по пошиву адаптивной одежды. В своих работах мастера представляют разнообразные модели и коллекции. Здесь одежда с национальным коми-орнаментом от АНО «Сила Жизни», дизайнерские эскизы от студентов и преподавателей Сыктывкарского колледжа сервиса и связи, а также коллекция спортивных и деловых костюмов от индивидуальных дизайнеров.

Ярослав СЕВРУК

Фото из личного архива Артёма Перча