«Гренада» – отдых что надо!

Главное преимущество республиканского детского лагеря – безопасность

Квесты, игры, соревнования, дискотеки, новые друзья, заботливые и справедливые вожатые, меню с блюдами на выбор, освежающие обливания из шланга и, конечно, «королевская ночь». Всё это и многое другое обязательно запомнится ребятам, отдыхающим нынешним летом в детском оздоровительно-образовательном центре «Гренада». По своим условиям наш республиканский лагерь ничуть не уступает южным раскрученным местам отдыха, при этом в нынешних условиях у «Гренады» есть одно очень важное преимущество – безопасность.

Познавательный квест

С 23 июля по 5 августа в «Гренаде» проходит тематическая смена «Калейдоскоп культур». Она посвящена Году единства народов России. Через различные интерактивы ребята знакомятся с традициями, творчеством и ценностями разных народов России. Например, во второй день смены все семь отрядов «путешествовали» по федеральным округам Российской Федерации. Каждой команде был выдан маршрутный лист. На станциях дети отгадывали загадки, собирали пазлы, отвечали на вопросы, строили макеты и рисовали символы. Чем дружнее и быстрее работал отряд, тем больше баллов зарабатывал.

Скажем, географической особенностью Северо-Западного федерального округа является обилие водных артерий. Ребята из младших отрядов запомнят эту особенность благодаря игре в мосты и корабли. По команде вожатой «День!» две шеренги детей, изображавших мосты, преграждали путь шеренге «кораблей», а по команде «Ночь» – поднимали руки вверх, чтобы «корабли» могли пройти под разведенными «мостами».

Строгий вожатый Валерий Витальевич проводил с ребятами интерактив на станции «Южный федеральный округ», а в библиотеке «разместился» Уральский федеральный округ, здесь команды знакомились с минеральным богатством уральской земли.

Сестры Влада и Глаша приехали в «Гренаду» из Корткеросского района, старшая окончила третий класс, младшая – первый. По маме соскучиться еще не успели, тем более что в лагере так много всего интересного. Девчушки заявили, что им здесь очень нравится.

За ходом квеста наблюдали депутаты Госсовета Коми, приехавшие в «Гренаду» с проверкой. Парламентариям было важно убедиться, что условия в оздоровительно-образовательном центре соответствуют всем необходимым требованиям, отдых проходит с пользой и интересно. Депутаты осмотрели спортплощадку, медицинский блок, спальные корпуса, клуб, столовую, пообщались со специалистами.

Гаджеты под замком

Традиционного родительского дня, как в культовом кинофильме «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен», в «Гренаде» не проводится, но родители могут навестить в лагере своего ребенка в любое время. Правда, по мнению сотрудников, чем реже приезжают мамы-папы-бабушки, тем лучше. За 14 дней насыщенной и увлекательной смены дети не успевают соскучиться по дому. При этом лагерь приучает к режиму, дает навыки коллективного общения.

– Современные школьники почти всё время проводят в телефоне, а у нас – полная вовлеченность в мероприятия. В «Гренаде» при заезде гаджеты у ребят сразу забираем и выдаем на руки после обеда – с 14 до 15 часов, и перед сном «для звонка родителям». Wi-fi на территории лагеря нет, – объясняет заместитель начальника лагеря по воспитательной работе Ульяна Шарапова.

– Такая практика у нас уже не первый год, поэтому ребята нормально к этому относятся. В первые дни у самых гаджетозависимых может случиться «ломка», но потом привыкают, – добавляет начальник отдела детского отдыха Республиканского центра детей и молодежи Людмила Атаева.

Кузница вожатых

Многие ребята приезжают в лагерь из года в год. Буквально растут на глазах сотрудников «Гренады». Многие потом становятся помощниками вожатых, а затем – и вожатыми. Именно такой путь проходит студентка второго курса сыктывкарского педагогического колледжа Полина. Она старший помощник вожатого – координирует деятельность своих коллег, помогает в разрешении проблем и конфликтов, проводит планерки и организует досуг в дополнение к основной программе. При этом работает как волонтер, а зарплату начнет получать, когда ей исполнится 18 лет.

– Я в лагере одиннадцатый раз. Это помогло мне выбрать жизненный путь. Когда поступала в колледж, уже знала, что хочу стать педагогом, – откровенничает девушка. – Самое главное, чтобы дети тебя любили, чтобы у них горели глаза. В конце каждой смены при расставании ребята плачут, не хотят уезжать отсюда, и я понимаю, что сделала для них всё что могла.

Директор Республиканского центра детей и молодежи Александр Просужих объясняет, что в «Гренаде» отдыхает много детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. Так что в целом контингент здесь сложнее, чем в школах. Программы отдыха в лагере разработаны с учетом этого.

Сейчас в лагере работают 19 вожатых и два воспитателя для младших отрядов. В основном это выпускники Сыктывкарского госуниверситета и студенты сыктывкарского педколледжа, проходящие практику.

– Мы много ездим по России, и могу сказать: у нас хорошая укомплектованность педагогическими кадрами. В стандартном российском лагере один вожатый на отряд, хорошо, если на отряд два вожатых. У нас два вожатых и один подменный. Вожатый может взять выходной, и его подменит другой человек. Маленькими детьми занимаются взрослые воспитатели, есть еще педагоги дополнительного образования, – подчеркивает Александр Просужих.

Меню на выбор

После квеста дети отправились по отрядным делам, а депутаты – в столовую, чтобы изучить меню и проверить качество еды и ее соответствие требованиям СанПиН.

Питание в «Гренаде» пятиразовое и, что важно, – по выбору. Ребенок может выбрать одно из двух предлагаемых блюд, поэтому на обеденные столы ставят по две кастрюли с разными супами, второе подают по заказу, причем в тарелку кладут два вида гарнира. На третье – компот или лимонный напиток «Мохито».

– Питание в лагере – это всегда баланс между тем, что хотят дети, и тем, что полезно. Сосиски они любят, но в лагере они под запретом, потому что это неполезная еда. В рационе необходимо соблюсти правильное соотношение белков, жиров, углеводов, витаминов. Мы выставляем предприятию питания требования, чтобы было свое кондитерское производство, чтобы 50 процентов рыбы было красной, чтобы в меню присутствовали соки, кисломолочная продукция, – отмечает Александр Просужих.

– «Гренада» – это наше достояние. Надо, чтобы люди сюда ехали, и не только по льготным и бесплатным путевкам, но и по коммерческим. Здесь прекрасные условия для отдыха и развития, очень сильный педагогический состав, великолепные вожатые. Студенты и практиканты набираются здесь опыта и встраиваются в педагогический процесс. Мне всё понравилось, учитывая, в какое время мы живем и как всё стало сложно. Дети не соврут – они отличный маркер. Было бы плохо – лили бы слезы, просили бы мам увезти их домой. А детям в «Гренаде» нравится! – подвел итоги дня вице-спикер Госсовета РК Сергей Артеев.

– Сейчас многие опасаются выезжать на отдых за пределы нашего региона. Поэтому важно возрождать лагеря, чтобы охват был большим. Так мы сможем оздоровить детей и организовать для них достойный отдых, – добавил председатель комитета Госсовета Коми по законодательству и местному самоуправлению Андрей Климушев.

Председатель комитета по социальной политике Анастасия Михайлова резюмировала:

– Когда отправляешь ребенка в летний лагерь, хочется, чтобы он был в безопасности, был сыт и получал какие-то новые знания. Всё это есть в «Гренаде».

Галина ВЛАДИС

Фото Ивана МЫСОВА