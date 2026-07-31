Афиша «КомиЛето»

где провести выходные в республике 1 и 2 августа

Бренд «КомиЛето», запущенный Главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном, продолжает объединять самые яркие события региона.

Ознакомиться с полной программой масштабного проекта можно на официальном сайте: https://комилето.рф/. Информационное агентство «Комиинформ» подготовило подробный обзор культурных, спортивных и праздничных мероприятий на предстоящие выходные в формате удобного гида.

Праздники в районах и сёлах республики

Насыщенная программа ожидает и жителей районов. В субботу, 1 августа, в 17:00 в деревне Кырс Усть-Вымского района отпразднуют 440-летие населенного пункта (https://vk.ru/wall-204659294_4676).

В этот же день дни рождения сел отметят праздничными концертами в Усть-Немском и Логинъягском Домах культуры Усть-Куломского района (https://vk.ru/wall-184311182_6239).

Народные гуляния пройдут в поселке Кажым Койгородского района (https://vk.ru/wall-216685962_4320), а деревня Чукачой Сыктывдинского района отметит свое 242-летие большим праздничным концертом (https://vk.ru/wall-3279732_8100).

В воскресенье, 2 августа, в 12:00 в местечке «Аэропорт» села Корткерос состоится празднование Дня Воздушно-десантных войск. В программе заявлены показательные прыжки с парашютом, концерт и полевая кухня (https://adm.rkomi.ru/presscenter/news/84502/).

В Усть-Вымском районе на стадионе поселка Лесобаза отметят «Ильин день». Жителей Вуктыла приглашают на игровую программу в село Дутово и развлекательную программу в село Подчерье. В Усть-Куломском районе праздничные концерты пройдут в Ручевском ДК и Вольдинском СКЦ, а село Пожег в этот день масштабно отметит 350-летие со дня образования.

Культурная программа в столице Коми

В грядущие выходные Национальный музей Республики Коми и его филиалы предлагают жителям и гостям Сыктывкара насыщенную программу. В Доме-музее И.П. Морозова на улице Кирова, 32, 1 августа в 11:00, 13:00 и 15:00 пройдет экскурсия «Летняя пятница» по выставке «Поехали!», посвященной 65-летию первого полета человека в космос. Там же открыта выставка «1000 писем о войне» (подробности: https://vk.ru/wall-18306149_23314).

В Отделе природы на улице Коммунистической, 6, 1 августа состоятся мастер-класс «Кукла из травы» (начало в 14:00) и семейная экскурсия «От грязи не треснешь, от чистоты не воскреснешь», которая пройдет в 11:00, 13:00 и 14:00. Также посетители смогут увидеть выставку о редких растениях «Охраняемая красота». В воскресенье, 2 августа, выставочный зал ждет гостей на арт-встречу «Искусство печатной графики» в 11:00 и 13:00, а Отдел этнографии на Коммунистической, 2, проведет экскурсии «Я люблю свою лошадку» в это же время.

Литературный музей И.А. Куратова 1 августа приглашает на интерактивную программу «За тридевять земель», которая пройдет в 11:00, 14:00 и 15:00. В литературном дворике музея в этот день работает выставка «Ты бесконечна, жизнь» (информация обо всех музейных мероприятиях: https://vk.ru/wall-18306149_23310).

Национальная галерея Республики Коми 31 июля в 17:00 проведет встречу «Как приобщаются Свету» (https://vk.ru/app6819359_-51587162#/event/2017590). В субботу, 1 августа, в 11:00 здесь состоится программа «Стефанова азбука» (https://vk.ru/app6819359_-51587162#/event/1997848), а в 12:00 начнется экскурсия по проекту «Приобщение Свету» (https://vk.ru/app6819359_-51587162#/event/2013383). Повтор этой экскурсии запланирован на 2 августа в 11:00 (https://vk.ru/app6819359_-51587162#/event/2013384).

Театралов 31 июля в 18:30 ждет спектакль «Кумушки» и экскурсия «Взгляд изнутри» в Академическом театре драмы им. В. Савина (https://vk.ru/wall-15341363_31178).

А Центр культурных инициатив «Югор» приглашает на выставку «Биоакустика мифов», которую можно посетить 31 июля в 17:00, 1 августа в 12:00 и 2 августа в 16:00 (https://vk.ru/wall-29403540_30216).

Спортивные выходные в Сыктывкаре

Для любителей активного отдыха 1 августа с 10:00 до 13:00 на стадионе «Давпон Арена» пройдет спортивный фестиваль «Я выбираю спорт».

Центральный стадион столицы подготовил обширную программу на оба выходных дня (подробности: https://vk.ru/sport_school_syk). И 1, и 2 августа с 06:00 до 09:00, а также с 18:00 до 21:00 на центральном поле пройдут массовые занятия бегом, а с 14:00 до 18:00 состоится чемпионат города по футболу.

В субботу, 1 августа, стадион приглашает на открытые тренировки от студии «Ресурс» и веселые старты в 10:00, эстетическую гимнастику в 11:00, тхэквондо в 13:30, армрестлинг в 16:01 и массовую зарядку в 17:00. В воскресенье, 2 августа, спортивная программа продолжится утренней зарядкой и веселыми стартами с элементами баскетбола в 09:00, адаптированными настольными играми в 12:00, тренировкой по тхэквондо в 13:30 и вечерней зарядкой в 17:00.