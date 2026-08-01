Формула Станислава Кочева

Автор: Республика 01.08.2026

О рабочих поездках Героя России в города и районы Коми

Во всех уголках Коми этим летом жители обсуждают встречи и личное общение с Героем России Станиславом Кочевым. Заместитель председателя Госсовета РК, участник президентской программы «Время героев» в рамках плановых рабочих поездок по городам и районам отчитывается перед жителями о работе парламента и информирует о том, как исполняется бюджет региона органами исполнительной власти.

Армейская исполнительность

Станислав Вадимович выбрал для работы методику, которую называет армейской. Вместо кабинетного управления делает ставку на выезды, личный контроль стройплощадок и прямой – глаза в глаза – диалог с жителями.

Из недавних командировок. Ижма: отчеты вместо обещаний – его эталонный подход к делу. Формула Кочева простая: выехать в самые отдаленные населенные пункты, зафиксировать запросы, добиться конкретных решений.

– Дальше, как в армии: задача поставлена – ее нужно выполнить. Только если в армии задачи ставят командиры, то здесь я работаю в интересах жителей Республики, – комментирует народный избранник.

Результат такого подхода можно, что называется, руками пощупать. На встрече с людьми зампред Госсовета отчитался о результатах по курируемым им направлениям деятельности: новая школа на 600 мест в райцентре, капитально отремонтированные школы в Няшабоже и Сизябске, современный детский сад в Бакуре и семь километров новых дорог.

Поездка в Усть-Куломский район открыла Героя России с другой стороны. Он и несколько профильных министров приняли участие в этнопразднике «Лов пу». Для парламентария это не формальный ритуал. Тема сохранения коми традиций – важная часть диалога с местным активом. Люди верят и не боятся говорить откровенно. Все «неудобные» вопросы Кочев включит в протокол поручений и будет контролировать их урегулирование.

Даже на «телеграфное» перечисление поездок Станислава Кочева места в газете не хватит. К знаковым можно причислить его выезды в крупные города: Усинск, Ухту и Печору. Говорит, что столкнулся там с… пассивностью населения. Причем связывает это с отсутствием правильной «навигации».

– У нас много неравнодушных людей. Однако они сталкиваются с барьером: придумав хорошую инициативу, человек не знает, куда с ней пойти, – рассуждает Станислав Вадимович.

Жители муниципалитетов, побывавшие на личных встречах со Станиславом Кочевым, часто отмечают, что он привнес в привычную политическую обстановку некий сплав военной четкости и человеческой доступности. На его примере понятно, что статус Героя России в XXI веке – не музейный экспонат для парадов, а кредит доверия, активный в режиме «24 на 7».

Реальная помощь вместо отписок

Будем честными: раздражение от стандартных чиновничьих отписок типа «вопрос взят в работу» или «денег в бюджете нет» у северян копится десятилетиями. Пробуешь решить какую-то проблему сам – и через какое-то время начинаешь тонуть в бланках от переписок с разными инстанциями. В такой ситуации найти понимание у конкретного человека – большая поддержка. Особенно, если тот уже доказал свою надежность на поле боя.

– Тысячи людей по всей стране помогают нашим бойцам: доставляют гуманитарные грузы, собирают необходимое снаряжение, вкладывают свое время и силы. Но в поездках по республике я часто слышу, что многие волонтеры продолжают сталкиваться с вопросами, которые требуют решения, – констатирует Станислав Кочев.

В Эжвинском районе столицы Коми зампред Госсовета встретился с объединением «СВОИ 11RUS». Более сорока волонтеров в возрасте от 12 до 86 лет своими руками шьют полевые костюмы, дождевики-пончо, антидроновые одеяла и шторы, плетут маскировочные сети и браслеты выживания, мастерят окопные свечи. За четыре года добровольцы отправили в зону СВО более 120 гуманитарных грузов.

– Главная проблема, о которой говорят волонтеры, – необходимость выстроить понятную систему поддержки. Это касается взаимодействия с работодателями, перевозки гуманитарных грузов, координации с органами власти. Законодательные нормы есть, но важно, чтобы они работали на практике, – резонно рассуждает Герой России. – Я военный и знаю, насколько важна поддержка тыла. Каждое доброе слово с «большой земли» дают силы тем, кто выполняет задачу на передовой. Поэтому волонтеры заслуживают не только признания, но и конкретной поддержки.

Мой собеседник заверил: будет работать над тем, чтобы взаимодействие между волонтерами и властью стало более эффективным во всех муниципалитетах региона.

В Государственном Совете Республики Коми Станислав Кочев курирует молодежную политику. Поэтому держит в поле зрения все смежные проекты. Одним из удачных считает инициативу Минздрава Коми по привлечению студентов-медиков к работе мобильного ФАПа. Пункт был выставлен в Сыктывкаре, на площади «под часами», где все желающие могли проверить здоровье. Вице-спикер Госсовета считает, что этот опыт целесообразно масштабировать на всю республику.

– Осмотры и процедуры проводят и специалисты, и обучающиеся в профильном колледже. Это всем на пользу. Студенты имеют возможность на практике закреплять получаемые знания, а опытные медики делятся мастерством с молодой сменой. Выезды студентов в районы, особенно в отдаленные и труднодоступные населенные пункты, позволят провести гораздо больше приемов и обслужить максимум местных жителей.

ФАКТ:

Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн провел в июле рабочую встречу с заместителем Председателя Государственного Совета РК, Героем России Станиславом Кочевым, который продолжает обучение по федеральной программе «Время героев». В этом кадровом проекте Президента РФ по подготовке руководителей из числа участников СВО глава региона выступает наставником Героя России.

Станислав Кочев, обращаясь к руководителю республики, отметил: «Ростислав Эрнстович, я уже побывал в 19 муниципалитетах, в некоторых – по несколько раз. Продолжаю ездить по республике, включая отдаленные населенные пункты. Запрос одинаковый: есть активные люди, готовые включаться в работу и предлагать идеи по развитию республики. Готовы работать под вашим руководством: вместе с властью трудиться на благо региона!» Глава такое предложение поддержал.

ДЕТАЛИ:

Некоторые народные проекты от жителей Коми, уже принятые в работу профильными органами власти

  • «Кардиомама». Масштабирование на всю республику успешной практики Сыктывкара по поддержке беременных с пороком сердца для снижения рисков при родах. Будущих мам с кардиопатологиями ведут кардиолог, акушер-гинеколог, психолог и неонатолог. Особое внимание – женам участников СВО.
  • «Мобильное приложение для туристов». Новый сервис для отслеживания мероприятий в районах Коми. Здесь можно строить маршруты, выбирать туры. Автор проекта – студентка, тестовую версию приложения выполнила в рамках курсовой работы.
  • «Благоустройство заброшенного поля в Эжве». Проект парка на месте пустыря – с пешеходными дорожками, скамейками, фонтаном, детской зоной, теннисным кортом и баскетбольной площадкой.

Дарья ШУЧАЛИНА

Фото из аккаунта Станислава Кочева в ВК

 

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