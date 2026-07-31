Андрей Юркин: «Этап выдвижения продемонстрировал высокую вовлечённость политических сил»

Член Общественного штаба по наблюдению за выборами Андрей Юркин прокомментировал итоги этапа выдвижения кандидатов в рамках избирательной кампании 2026 года.

По его словам, текущая динамика участия политических партий говорит о высоком уровне активности и вовлечённости в процесс.

Общественный штаб по наблюдению за выборами ведёт мониторинг избирательной кампании 2026 года. Его задача — обеспечить прозрачность процедур и легитимность процесса. Как отметил член штаба Андрей Юркин, в 2026 году в Российской Федерации проходит масштабная избирательная кампания, в рамках которой будут проведены выборы депутатов Государственной Думы.

Эксперт обратил внимание на электоральный аналитический доклад, подготовленный Ассоциацией независимого общественного мониторинга. «Согласно этому докладу, этап выдвижения демонстрирует высокую вовлечённость политических сил, что наглядно подтверждается текущей динамикой участия партий», — подчеркнул Андрей Юркин.

Он также отметил, что «политические партии Российской Федерации активно включились в избирательную кампанию». По его словам, в выборах в единый день голосования 2026 принимают участие 12 политических партий, в том числе 11 в кампании по выборам в Государственную Думу Российской Федерации. При этом из 17 политических партий, зарегистрированных в России, ещё 5 сохраняют возможность принять участие в выборах регионального и муниципального уровней»

Предварительные итоги этапа выдвижения, по данным эксперта, выглядят следующим образом: «на выборах депутатов Государственной Думы были заверены списки 11 партий по единому федеральному округу». Кроме того, по 225 избирательным округам представили в окружные комиссии документы и были выдвинуты 1717 кандидатов, в том числе 1635 от 11 политических партий, и 80 кандидатов, выдвинутых в порядке самовыдвижения.

Напомним, выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации состоятся в единый день голосования в сентябре 2026 года. Общественный штаб по наблюдению за выборами продолжает мониторинг всех этапов избирательной кампании.

Проведение жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва запланировано на 5 августа 2026 года.

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