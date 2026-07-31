Забота с порога

В Республике Коми продолжается активное строительство объектов здравоохранения. Программа развития медицины реализуется в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». По всему региону строят новые ФАПы и амбулатории. Возведением современных объектов систему здравоохранения укрепляют и в столице республики. Два из них на минувшей неделе проинспектировал Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

На Гаражной улице в Сыктывкаре достраивают здание Республиканской инфекционной больницы. Строительство планируют завершить к осени 2026 года. Больница станет большим подспорьем в противостоянии различным инфекциям. А новый корпус Республиканской детской клинической больницы на улице Пушкина уже достроен, остается пройти лицензирование.

В здании на Гаражной в принципе всё готово. В глаза бросаются только раскуроченные потолки. Как объяснил генеральный директор ООО «ТетрастройКоми» Владислав Коваленко, московские проектировщики еще не выдали инженерные решения по ряду необходимых работ, в частности, по системе видеонаблюдения. Поэтому довести до ума потолки пока нет возможности.

– А так-то внутри всё покрашено, стоят раковины, лежит линолеум. Подвесных потолков нет, но при этом вентиляция и всё по кондиционированию выполнено. Лифты работают. Степень готовности объекта – высокая. В ближайшее время согласуем финальные решения и двинемся в решающий штурм, чтобы сдать объект, – уверенно заявил Владислав Коваленко.

Заместитель руководителя Службы единого заказчика Коми Павел Галинин отмечает, что готовность объекта составляет 95%. Строительные работы завершатся в октябре, убежден он:

– Контрактация по технологическому оборудованию в завершающей стадии. Частично оборудование уже завезено и смонтировано. Об открытии в эти сроки, конечно, говорить нельзя. Надо будет еще проходить лицензирование, а это может занять много времени.

Специалисты сошлись во мнении, что объект крайне сложный и его завершение станет общей победой.

ПАВЕЛ ГАЛИНИН рассказал, что в ходе работ потребовалось вносить изменения в проектные решения по инженерным сетям. Чтобы держать всё под контролем, еженедельно проводятся совещания в формате видеоконференций.

– Крупное медоборудование, требующее разборки стен, на объекте уже смонтировано и работает. Например, там, где рентген, уже и стульчики, и компьютеры стоят. Медработников только не хватает, – добавил Владислав Коваленко.

Он назвал объект «космическим кораблем», отметив, что в Коми ничего подобного нет, да и для России столь сложные строения – редкость. Объясняя все тонкости проектировки, Владислав Коваленко сказал, что важно было организовать всё так, чтобы пациенты с разными инфекциями находились в полной изоляции друг от друга. А для этого надо было автоматизировать многие процессы, четко развести не только вентиляционные каналы, но и канализационные.

– Честь и хвала нашему государству за то, что такие объекты мы имеем. Такого и за границей-то не увидишь. Оборудование всё высочайшего уровня, – заключил Владислав Коваленко.

Исполняющая обязанности главного врача Республиканской инфекционной больницы Татьяна Безуглая назвала новое здание «большим многофункциональным центром», который будет оказывать помощь всем жителям региона. Больница имеет стратегически важное значение. Ввод объекта в эксплуатацию, по ее мнению, не просто поможет в борьбе с целым рядом опасных инфекций, а поспособствует достижению целей нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

– Мы по плану нацпроекта должны к 2030 году искоренить хронические гепатиты. Наши специалисты этот проект координируют по всему региону. Обеспечиваем людей препаратами, наблюдаем за их эффективностью. Также больница станет центром по профилактике и лечению ВИЧ. У инфицированных пациентов будут просторные палаты с хорошей вентиляцией. Будет полностью исключен риск инфицирования персонала. Это важно и соответствует всем санитарным нормам. Здесь мы будем концентрировать всех инфекционных больных, включая взрослых с острыми респираторными заболеваниями. Сейчас такие пациенты лечатся в соматическом стационаре, но с 2022 года по всем нормам они должны находиться в инфекционном. Таких условий не было. Теперь всё будет. Это поможет спасти много жизней, – сказала Татьяна Безуглая.

Шестиэтажный объект рассчитан на 100 мест. У скептиков были сомнения по поводу необходимости строительства столь крупного объекта. Однако инфекционная заболеваемость всегда волнообразна. Если сейчас ситуация спокойная, то никто не может сказать, что будет завтра. Важно быть готовыми к любому развитию событий.

После осмотра здания Ростислав Гольдштейн раскритиковал цветовые решения в новой «инфекционке». Он сказал, что, приходя за здоровьем, люди должны чувствовать заботу с порога, а не впадать в уныние из-за тусклых цветов. Министр здравоохранения Республики Коми Ирина Кондратьева пообещала, что цвета сделают более приятными, возможно, с акцентом на национальный колорит.

УВИДЕННЫМ в новом корпусе Республиканской детской клинической больницы Глава Республики Коми в целом остался доволен. Там разместятся отделения онкогематологии и психоневрологии, а также первое в регионе паллиативное отделение для детей. Ирина Кондратьева заверила, что осенью больница уже сможет принять первых пациентов.

ФАКТ: Строительство медицинского объекта на Гаражной улице в Сыктывкаре стартовало в 2020 году. Из-за скачков цен и ошибок строителей объект превратился в законсервированный недострой. Пятилетняя история со сменой подрядчиков и заморозкой стройки завершается благодаря жесткому контролю со стороны главы республики Ростислава Гольдштейна. Проект перезапустили. За работу взялась местная компания ООО «ТетрастройКоми».

Долгожданный медицинский объект возводится в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора и rkomi.ru