Лыжники в городе

Суперспринт из программы первенства России по лыжероллерам прошел в сыктывкарском парке имени Кирова

Республика Коми принимала на минувшей неделе первенство России по лыжероллерам среди юниоров 19-20 лет. Для участия в стартах в республику приехали около 200 спортсменов из 34 регионов России. Коми представляли 10 атлетов. Забеги привлекли немало болельщиков.

Основная часть соревновательной программы проходила на трассах республиканского лыжного комплекса имени Раисы Сметаниной в Сыктывдинском районе. Однако суперспринт организаторы решили провести в столице Коми. Эта гонка на 200 метров у болельщиков вызвала особый интерес. Всё же старты столь высокого уровня в центре Сыктывкара – большая редкость. Летом 2015 года нечто подобное проводили в рамках Олимпийского дня. Тогда на Стефановской площади состоялся региональный этап первенства по летнему биатлону с участием именитых спортсменов-олимпийцев.

– У болельщиков есть возможность увидеть борьбу сильнейших в России. Это имеет большое значение. Для нашего региона на первом месте лыжные гонки, лыжероллеры – не тот вид спорта, на котором мы концентрируемся. Тем не менее, летом наши лыжники тренируются именно на лыжероллерах, поэтому их надо поддерживать и на соревнованиях, – уверена министр физкультуры и спорта Республики Коми Светлана Суворкина.

Председатель комитета по лыжероллерам Федерации лыжных гонок России Галина Шлыкова отмечает, что официальные старты по лыжным гонкам проходят исключительно на сертифицированных трассах, которые соответствуют стандартам по перепадам высот и многим другим параметрам. Для лыжероллеров условия проще: старты можно проводить на любых трассах, в том числе и в городских условиях.

– Наши иностранные друзья часто используют городскую местность для такого рода стартов, чтобы привлечь как можно больше болельщиков. Спринт всегда интересен, ведь это очная и бескомпромиссная борьба. В спортивном плане старты имеют особое значение при подготовке к большому лыжному сезону. Тренеры обычно говорят, что для них эти соревнования – «первый срез». Они смотрят, чего не хватает их воспитанникам, решают, над чем надо тщательно поработать. Лыжные гонки в России очень любят. Но есть территории, где снег выпадает поздно. Например, Тамбов и Воронеж. Для них роллеры – просто палочка-выручалочка, – рассказывает Галина Шлыкова.

На стартах было немало известных личностей. Например, заслуженный тренер России Сергей Геннадьевич Морилов – дед Савелия Коростелёва, одного из лучших молодых лыжников страны. Отец и первый тренер бронзовых медалистов Олимпийских игр в Ванкувере Николая Морилова и Натальи Коростелёвой – Сергей Морилов – продолжает тренерскую работу. На стартах он внимательно следил за выступлением воспитанников из сборной команды Пермского края.

Гонки на лыжероллерах часто воспринимают как вспомогательный вид спорта для лыжников и биатлонистов. Но это отдельная дисциплина, и есть спортсмены, специализирующиеся исключительно на лыжероллерных стартах. Немало случаев, когда лыжники показывают весьма средние результаты в зимний период, но становятся звездами, выступая на лыжероллерах. Один из ярких примеров – Иван Анисимов из Ухты. В спортивных кругах его знают как супруга и тренера биатлонистки Кристины Резцовой. Норматив мастера спорта международного класса Иван выполнил именно в лыжероллерах. Неоднократно побеждал, в том числе на международном уровне.

Большими силами на стартах была представлена сборная команда Москвы. Только в спринтерской гонке в Кировском парке участвовали 15 парней из столицы России. Один из них – Никита Кеворков – отметил, что условия на лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной великолепные. Стартовать в парке ему тоже было весьма интересно.

– Здесь обычный автомобильный асфальт. Он жестче, соответственно, и скорости должны быть повыше, – сказал Никита перед выходом на старт.

Организаторы детально проработали всё для удобства зрителей, спортсменов и судей. Болельщики наблюдали за ходом соревновательной борьбы, рассредоточившись у ограждения на всем протяжении трассы; неподалеку дежурили врачи; а на баскетбольной площадке были установлены палатки, где лыжники могли переодеться и выслушать тренерские установки.

Спортсмены из Коми показали скромные результаты. В спринте никто из них не сумел «зацепиться» даже за место в десятке сильнейших. А вот в гонке с раздельного старта в первый соревновательный день Арина Логинова стала восьмой. В эстафетной гонке девчата из Коми – Арина Логинова и Васелина Рочева – также показали неплохой результат, став шестыми. В масс-старте девятым был Данила Носов.

В командном зачете первенствовала сборная Санкт-Петербурга (2367 баллов), второе место заняла команда Москвы (2122 балла), бронза – у Ленинградской области (1853 балла). Команда Коми – на восьмом месте (790 баллов).

Первенство России по лыжероллерам состоялось в рамках реализации государственной программы «Спорт России», разработанной по поручению Президента РФ Владимира Путина. Одна из задач программы – популяризация массового спорта и спорта высших достижений.

Федерация лыжного спорта и сноуборда России опубликовала проект календаря Кубка России по лыжным гонкам – 2026/2027. На лыжном комплексе имени Раисы Сметаниной в Коми пройдет VIII этап Кубка России. Он будет состоять из двух соревновательных дней: 19 февраля – спринт, классический стиль; и 20 февраля – дистанционные гонки на 5 км и 10 км, свободный стиль.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана МЫСОВА