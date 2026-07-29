В выставочном зале творческого пространства «Асланым» («Своё») заработала выставка «Лоскутные истории»

Лекцией и двумя мастер-классами отметили в Сыктывкаре 17 июля Единый день фольклора.

Даниил Шомысов и Ирина Любименко работают ведущими методистами в республиканском Центре народного творчества и повышения квалификации. Первый открыл гостям выставки некоторые тайны коми костюма: почему одежда считалась оберегом человека, как по ней определяли социальный статус, а также о магическом значении одежды в традиционной культуре. Вторая провела мастер-класс по народному пению, которое в старину помогало рукодельницам не сбиваться при подсчете стежков. «Андрей-воробей, не гоняй голубей», – под руководством Ирины гости «разогревали» голос на коротких старинных попевках.

Еще один мастер-класс – по лоскутному шитью – провела сыктывкарская мастерица и хранительница традиций Елена Залужская. Погрузившись в процесс творческого поиска, участники мастер-класса попробовали себя в роли дизайнера, расчертив эскиз лоскутного одеяла, и узнали секреты техники «разрезалка». Пока работает выставка, мастерицы из множества вариантов эскизов соберут одно общее полотно. Это «миром собранное одеяло» разыграют между гостями выставки на ее закрытии в сентябре.

В экспозиции представлены 103 творческие работы от сорока мастериц из Сыктывкара, Сыктывдинского, Сысольского, Усть-Вымского и Удорского районов Коми, клубов «Мозаика», «Кипода Ань» и сыктывкарского квилт-клуба. Здесь можно сфотографироваться в лоскутных локациях, пообщаться с мастерами, руководителями клубов лоскутного шитья.

– Выставка очень понравилась мне своей душевной теплотой, яркостью, каким-то особым домашним уютом, – делится впечатлениями сотрудница Эжвинского центра коми культуры Хелли Кокко. – Как будто вернулась ненадолго в детство. В нашем деревенском доме на сундуке лежало яркое лоскутное покрывало. Его сшили из остатков разных тканей. Я маленькой очень любила их перебирать и придумывать свои истории. Впечатлило высокое мастерство выполненных работ.

Выставка располагается в Сыктывкаре по адресу: ул. Орджоникидзе, дом 10, 1-й этаж (вход с торца с лесенкой), и будет работать до 18 сентября.

ФАКТ:

Единый День фольклора – общероссийская акция. В 2026 году она посвящена Году единства народов России. Акция направлена на сохранение и популяризацию многонациональных традиций народов России, привлечение внимания к деятельности носителей и хранителей нематериального этнокультурного достояния страны.

ДЕТАЛИ:

Творческое пространство для развития традиционных ремесел и промыслов Республики Коми «Асланым» («Своё») открыли в 2023 году. Оно входит в состав республиканского Центра народного творчества и повышения квалификации в качестве структурного подразделения. Пространство благоустроено на средства гранта Главы Республики Коми в области народных художественных промыслов и ремесел. Сюда приобретены мебель, оборудование и инвентарь.

Артур АРТЕЕВ

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