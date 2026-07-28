В рамках бренда «Коми лето» в Сыктывкаре на Республиканском стадионе продолжаются открытые занятия и мастер-классы.

Автор: Республика 28.07.2026

Вас ждет много интересных тренировок по различным видам спорта.

В том числе, вы сможете поучаствовать в занятиях вместе с профессиональными спортсменами клубов «Строитель-Сыктывкар» и «Новая генерация»

Напомним, бесплатные занятия на главной спортивной арене Коми проходят ежедневно.

Подробности в нашей афише

Отметим спортивные мероприятия на Республиканском стадионе проводятся в рамках летнего бренда региона — «Коми лето», инициированного Главой Республики Коми Ростиславом Гольдштейном.

Популяризация массового спорта отвечает задачам государственной программы «Спорт России», разработанной по поручению Президента страны Владимира Путина.

 пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

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