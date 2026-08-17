Ставка на кукурузу

Автор: Республика 17.08.2026

В Прилузском районе прижилась и дает отличные результаты теплолюбивая «царица полей»

Задачи по обеспечению продовольственной безопасности в Республике Коми решаются успешно. Существенный вклад вносят крупные предприятия вроде ООО «Южное» в Прилузском районе. Сельхозпредприятие регулярно обновляет стадо крупного рогатого скота и планирует увеличивать поголовье, а в качестве корма успешно использует редкий для северных широт вариант – кукурузу. С рабочим визитом на предприятии побывал министр сельского хозяйства и торговли Республики Коми Сергей Елдин.

Кормовая стратегия

Первым пунктом в программе посещения стояло поле в селе Гурьевка. Площадь – 96 гектаров. Здесь выращивается овсяно-гороховая смесь. Ее собирают, укладывают и утрамбовывают в так называемые курганы. Это одна из основ в рационе питания крупного рогатого скота. Под рокот крепышей-тракторов и великанов-комбайнов кипят уборочно-заготовительные работы. Со знанием дела руководитель ООО «Южное» Александр Рожкин рассуждает о видах техники. В эпоху импортозамещения отечественные комбайны «Дон» и «Кировец» стали настоящими спасителями хозяйства.

– В день двумя комбайнами заготавливаем от 500 до 800 тонн зеленой массы. В кормовую базу для поголовья стабильно входят люцерна, лядвенец, клевер, – комментирует Александр Рожкин, окидывая взглядом поле. – Для севооборота используем однолетние зерновые – овес, ячмень и пшеницу. Второй год экспериментируем с кукурузой. В прошлом году посеяли 50 гектаров, в этом – уже 200.

Для изготовления качественных кормов требуется грамотный подход. Основная задача не только вовремя убрать, но и своевременно всё законсервировать. Одна из особенностей этого года – очень удачная погода. Дожди шли в меру. Были годы, когда регион буквально затапливало. Чрезмерное увлажнение почвы не вело ни к чему хорошему.

Министр сельского хозяйства и торговли Республики Коми Сергей Елдин отмечает, что в Год села стояла цель посетить все хозяйства региона и увидеть, как налажены рабочие процессы. Задача успешно выполнена. В каждом хозяйстве – от севера и до юга республики – аграрии качественно трудятся, выполняя, а где-то и перевыполняя, запланированные объемы работ.

– Кормозаготовка идет опережающими темпами. Об этом говорят во всех хозяйствах. Кормами зимой будут все обеспечены. Способы заготовок есть разные. В каждом хозяйстве выбирают свой путь. Тут увеличили объемы посева кукурузы, – говорит министр.

Заместитель начальника отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза Коми Константин Попов, дополняя ответ руководителя, напомнил о том, что в советское время в регионе уже пытались выращивать кукурузу, однако опыт оказался неудачным. Тогда и с погодными условиями не везло, и технологии были менее научно обоснованными. В общем-то, эксперимент посчитали неудачным. Сейчас на «царицу полей» вновь обратили внимание и добились успехов. Помимо «Южного», ставку на кукурузу сделали еще два хозяйства. В этом году площадь ее посевов возросла до 395 гектаров по всей республике. В «Южном» выращивают и суданскую траву. Это не так просто, нужна дополнительная техника, поэтому не во всех хозяйствах могут себе это позволить. Плюсы в том, что это высокопитательный корм.

– В планах – выращивать сою. Попробуем отработать ее на одном из наших предприятий. Соя может дать возможность повысить удои молока, – рассказывает Константин Попов. – В этом году в кормозаготовительной кампании в целом порядка половины пути пройдено. Некоторые хозяйства по отдельным видам кормов достигли стопроцентного результата. В частности, в Ижемском районе по сену исполнение стопроцентное. Объемы там, правда, небольшие, но всё равно они молодцы, – заключает специалист.

О работе в поле журналистам рассказывает механизатор Василий Сидоров. По его словам, самый интенсивный период работы начинается в мае, а заканчивается процесс к ноябрю. Кормозаготовка идет строго по плану. Он трудится по 12 часов – с семи утра до семи вечера. Усталость – это не про сельских тружеников. Техника не подводит, а это самое главное, убежден Василий Сидоров.

Для севера – редкость

Изюминкой поездки стало посещение кукурузного поля. Для нас, северян, эта культура в диковинку. Многие впервые были на поле с такими высокими и ровными рядами агрокультуры. Испытывая искренний, почти детский восторг, гости принялись фотографироваться. А хозяин плантации, Александр Рожкин, только и успевал срывать молодые початки. Их он и раздавал как сувениры, и раскрывал, предлагая снять пробу. По мнению дегустаторов, по вкусу созревающая агрокультура схожа со стручковым горохом.

– Не надо бояться выращивать кукурузу. Не такие уж большие на нее траты. На 200 гектаров мы купили семян всего на миллион рублей. В прошлом году начали убирать кукурузу в конце сентября. Если в этом году так же хорошо уберем, то будем продолжать эксперимент, – комментирует Александр Рожкин.

Для скота выращивают кормовой сорт. В южных регионах это одна из ключевых культур в животноводстве благодаря высокой энергетической ценности и поедаемости. Но для северных широт – редкость, так как всё же культура теплолюбива. Впрочем, благодаря современным методам в агрономии и грамотному подходу к работе в хозяйстве «Южное» она прижилась и дает отличные результаты. Александр Рожкин отмечает, что в зимний период «это просто спасение». Дело в том, что животные, как и люди, любят разнообразие в питании. Зимой это позволяет значительно увеличивать удои.

– На кукурузу коровы реагируют отлично. В тяжелые зимние месяцы, когда световой день короткий, наши буренки чувствовали себя прекрасно. Мы в эти месяцы не теряли в молоке вообще, – отмечает Александр Рожкин.

Задача агрономов в том, чтобы початки дошли до так называемой «восковой спелости». Визуально она не будет отличаться от той, что приятным летним днем можно приобрести в парке и съесть с солью. Вот по вкусу другая. Но в сельском хозяйстве важны именно питательные качества. А они у кормовой кукурузы отменные.

На мой вопрос об использовании дронов в сельском хозяйстве Александр Рожкин ответил коротко: «За этим будущее». Он регулярно наблюдает за различными моделями на сельхозвыставках, есть огромное желание приобрести те или иные экземпляры. Пока у него в хозяйстве «летающих помощников» нет, но на обработку борщевика приезжают сторонние специалисты с «птичками».

– Ту же кукурузу надо подкармливать, обрабатывать от сорняков. С помощью дронов, конечно, проще будет это делать, – поясняет Александр Рожкин.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана МЫСОВА

Общее поголовье в «Южном» – 1945 голов. Надой на голову по прошлому году – 7300 килограммов. Был прирост 1556 килограммов на голову. Сказалось и улучшение кормовой базы, и обновление стада. Продукция предприятия благодаря сотрудничеству с «Птицефабрикой Зеленецкой» реализуется не только в Коми, но и за пределами региона, в том числе в Санкт-Петербурге. Производство будут увеличивать. Проектируют новые тентово-каркасные телятники на 1200 голов. Готов и проект нового навозохранилища. Дойного стада на сегодня 850 голов, но в планах увеличение до 1200. Общее стадо вырастет до 2500 голов.

 

Оставьте первый комментарий для "Ставка на кукурузу"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.



Powered by  Соблюдение GDPR Cookie
Обзор конфиденциальности

На этом сайте используются файлы cookie, что позволяет нам обеспечить наилучшее качество обслуживания пользователей. Информация о файлах cookie хранится в вашем браузере и выполняет такие функции, как распознавание вас при возвращении на наш сайт и помощь нашей команде в понимании того, какие разделы сайта вы считаете наиболее интересными и полезными.