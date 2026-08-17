Ставка на кукурузу

В Прилузском районе прижилась и дает отличные результаты теплолюбивая «царица полей»

Задачи по обеспечению продовольственной безопасности в Республике Коми решаются успешно. Существенный вклад вносят крупные предприятия вроде ООО «Южное» в Прилузском районе. Сельхозпредприятие регулярно обновляет стадо крупного рогатого скота и планирует увеличивать поголовье, а в качестве корма успешно использует редкий для северных широт вариант – кукурузу. С рабочим визитом на предприятии побывал министр сельского хозяйства и торговли Республики Коми Сергей Елдин.

Кормовая стратегия

Первым пунктом в программе посещения стояло поле в селе Гурьевка. Площадь – 96 гектаров. Здесь выращивается овсяно-гороховая смесь. Ее собирают, укладывают и утрамбовывают в так называемые курганы. Это одна из основ в рационе питания крупного рогатого скота. Под рокот крепышей-тракторов и великанов-комбайнов кипят уборочно-заготовительные работы. Со знанием дела руководитель ООО «Южное» Александр Рожкин рассуждает о видах техники. В эпоху импортозамещения отечественные комбайны «Дон» и «Кировец» стали настоящими спасителями хозяйства.

– В день двумя комбайнами заготавливаем от 500 до 800 тонн зеленой массы. В кормовую базу для поголовья стабильно входят люцерна, лядвенец, клевер, – комментирует Александр Рожкин, окидывая взглядом поле. – Для севооборота используем однолетние зерновые – овес, ячмень и пшеницу. Второй год экспериментируем с кукурузой. В прошлом году посеяли 50 гектаров, в этом – уже 200.

Для изготовления качественных кормов требуется грамотный подход. Основная задача не только вовремя убрать, но и своевременно всё законсервировать. Одна из особенностей этого года – очень удачная погода. Дожди шли в меру. Были годы, когда регион буквально затапливало. Чрезмерное увлажнение почвы не вело ни к чему хорошему.

Министр сельского хозяйства и торговли Республики Коми Сергей Елдин отмечает, что в Год села стояла цель посетить все хозяйства региона и увидеть, как налажены рабочие процессы. Задача успешно выполнена. В каждом хозяйстве – от севера и до юга республики – аграрии качественно трудятся, выполняя, а где-то и перевыполняя, запланированные объемы работ.

– Кормозаготовка идет опережающими темпами. Об этом говорят во всех хозяйствах. Кормами зимой будут все обеспечены. Способы заготовок есть разные. В каждом хозяйстве выбирают свой путь. Тут увеличили объемы посева кукурузы, – говорит министр.

Заместитель начальника отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза Коми Константин Попов, дополняя ответ руководителя, напомнил о том, что в советское время в регионе уже пытались выращивать кукурузу, однако опыт оказался неудачным. Тогда и с погодными условиями не везло, и технологии были менее научно обоснованными. В общем-то, эксперимент посчитали неудачным. Сейчас на «царицу полей» вновь обратили внимание и добились успехов. Помимо «Южного», ставку на кукурузу сделали еще два хозяйства. В этом году площадь ее посевов возросла до 395 гектаров по всей республике. В «Южном» выращивают и суданскую траву. Это не так просто, нужна дополнительная техника, поэтому не во всех хозяйствах могут себе это позволить. Плюсы в том, что это высокопитательный корм.

– В планах – выращивать сою. Попробуем отработать ее на одном из наших предприятий. Соя может дать возможность повысить удои молока, – рассказывает Константин Попов. – В этом году в кормозаготовительной кампании в целом порядка половины пути пройдено. Некоторые хозяйства по отдельным видам кормов достигли стопроцентного результата. В частности, в Ижемском районе по сену исполнение стопроцентное. Объемы там, правда, небольшие, но всё равно они молодцы, – заключает специалист.

О работе в поле журналистам рассказывает механизатор Василий Сидоров. По его словам, самый интенсивный период работы начинается в мае, а заканчивается процесс к ноябрю. Кормозаготовка идет строго по плану. Он трудится по 12 часов – с семи утра до семи вечера. Усталость – это не про сельских тружеников. Техника не подводит, а это самое главное, убежден Василий Сидоров.

Для севера – редкость

Изюминкой поездки стало посещение кукурузного поля. Для нас, северян, эта культура в диковинку. Многие впервые были на поле с такими высокими и ровными рядами агрокультуры. Испытывая искренний, почти детский восторг, гости принялись фотографироваться. А хозяин плантации, Александр Рожкин, только и успевал срывать молодые початки. Их он и раздавал как сувениры, и раскрывал, предлагая снять пробу. По мнению дегустаторов, по вкусу созревающая агрокультура схожа со стручковым горохом.

– Не надо бояться выращивать кукурузу. Не такие уж большие на нее траты. На 200 гектаров мы купили семян всего на миллион рублей. В прошлом году начали убирать кукурузу в конце сентября. Если в этом году так же хорошо уберем, то будем продолжать эксперимент, – комментирует Александр Рожкин.

Для скота выращивают кормовой сорт. В южных регионах это одна из ключевых культур в животноводстве благодаря высокой энергетической ценности и поедаемости. Но для северных широт – редкость, так как всё же культура теплолюбива. Впрочем, благодаря современным методам в агрономии и грамотному подходу к работе в хозяйстве «Южное» она прижилась и дает отличные результаты. Александр Рожкин отмечает, что в зимний период «это просто спасение». Дело в том, что животные, как и люди, любят разнообразие в питании. Зимой это позволяет значительно увеличивать удои.

– На кукурузу коровы реагируют отлично. В тяжелые зимние месяцы, когда световой день короткий, наши буренки чувствовали себя прекрасно. Мы в эти месяцы не теряли в молоке вообще, – отмечает Александр Рожкин.

Задача агрономов в том, чтобы початки дошли до так называемой «восковой спелости». Визуально она не будет отличаться от той, что приятным летним днем можно приобрести в парке и съесть с солью. Вот по вкусу другая. Но в сельском хозяйстве важны именно питательные качества. А они у кормовой кукурузы отменные.

На мой вопрос об использовании дронов в сельском хозяйстве Александр Рожкин ответил коротко: «За этим будущее». Он регулярно наблюдает за различными моделями на сельхозвыставках, есть огромное желание приобрести те или иные экземпляры. Пока у него в хозяйстве «летающих помощников» нет, но на обработку борщевика приезжают сторонние специалисты с «птичками».

– Ту же кукурузу надо подкармливать, обрабатывать от сорняков. С помощью дронов, конечно, проще будет это делать, – поясняет Александр Рожкин.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана МЫСОВА

Общее поголовье в «Южном» – 1945 голов. Надой на голову по прошлому году – 7300 килограммов. Был прирост 1556 килограммов на голову. Сказалось и улучшение кормовой базы, и обновление стада. Продукция предприятия благодаря сотрудничеству с «Птицефабрикой Зеленецкой» реализуется не только в Коми, но и за пределами региона, в том числе в Санкт-Петербурге. Производство будут увеличивать. Проектируют новые тентово-каркасные телятники на 1200 голов. Готов и проект нового навозохранилища. Дойного стада на сегодня 850 голов, но в планах увеличение до 1200. Общее стадо вырастет до 2500 голов.