«Зарань» на «Радуге ремесёл»

Команда сыктывдинского Дома народных ремесел «Зарань» представила свои таланты на X Международном фестивале «Радуга ремесёл».

На культурный форум, который прошел 1 августа в городе Шахунья Нижегородской области, ездили восемь мастеров из Выльгорта.

Директор «Зарани» Елена Маргелова стала победителем творческого конкурса в номинации «Национальная кухня». Вместе с командой Елена Валерьевна испекла более двухсот коми шанег и карельских калиток, которыми угостили всех гостей фестиваля.

– Предварительно разговор шел о частном доме с русской печью, – рассказывает она мне. – Но при жаре +30 градусов хозяйка отказалась топить печь. Вообще изначально мы думали, что конкурсное блюдо нужно будет приготовить для небольшой комиссии, но оказалось, что напечь шанег нужно на весь фестиваль. Это стало сюрпризом для нас.

Организаторы фестиваля посоветовали напроситься в столовую гостиницы, где проживали наши земляки. Но духовой шкаф там оказался сломан. И гостей приняла городская пекарня, освободившая для них цех после 22 часов.

– В течение нескольких часов мы конвейером лепили и пекли коми шаньги и карельские калитки, – вспоминает Елена Маргелова. – Точное количество не считали, но, судя по готовым противням, их было более двухсот штук. Пекли в большой промышленной печи, ее мощность позволила приготовить все быстро, сэкономив время для сна. Начинку делали в лучших традициях коми нацио-нальной кухни – из брусники и пшённой каши. Видели на лицах людей удивление от новых вкусовых ощущений, от этого обогащались и сами. Поэтому ни о какой оплате даже не думали, кормили всех бесплатно.

Команда «Зарани» участвовала в большой ярмарке мастеров и провела мастер-классы для гостей фестиваля по росписи, резьбе по дереву, макраме. Их палатка на ярмарке стала настоящим местом притяжения – изделия мастеров из Выльгорта пользовались популярностью у посетителей. Особое внимание гостей привлекла площадка менеджера «Зарани» по сохранению и развитию народных художественных ремесел Людмилы Жаковой, которая погружала гостей фестиваля в культуру нашей республики, знакомя всех желающих с коми народными музыкальными инструментами: колотушками, трещетками, зиль-зелем, зэр пу, рубелем, шур-шаром. Она также рассказывала об исконном предназначении этих предметов, для чего они применялись до того, как стали музыкальными инструментами.

Заведующая сектором «Зарани» по направлению «Ткачество» Ольга Макарова достойно представила республику на конкурсе по ручному ремизному ткачеству «Красной нитью». Мастер восемь часов работала за станком, создавая уникальное тканое полотно. К сожалению, станок был заправлен под шахунское ткачество, поэтому пришлось экстренно перезаправлять его ночью, но она справилась.

– Для меня фестивали – это лучшая профилактика выгорания, – говорит Елена Маргелова. – Когда мы месяцами сидим в текучке повседневных задач, планов и отчетов, очень легко потерять тот самый огонек. А тут – дорога, смена обстановки, свежий воздух, искренние улыбки… Это невероятно сближает. В таких поездках мы видим друг друга не как коллег по мастерским, а как настоящую команду: тех, кто может и двести шанег напечь, и восемь часов за ткацким станком отстоять, и просто разделить радость от общего успеха. Мы возвращаемся домой уставшими, но заряженными на сто процентов! После такого хочется горы свернуть!

Имена победителей фестиваля станут известны позже – в ноябре жюри подведет итоги, а 8 декабря в Шахунье состоится торжественное награждение победителей.

Артур АРТЕЕВ

Фото Дома народных ремесел «Зарань»

Дом народных ремесел «Зарань» – это не просто мастерская, а настоящий культурный центр в селе Выльгорт. Учреждение открыли 21 августа 2008 года. Его миссия – сохранять, развивать и популяризировать традиционные ремесла Республики Коми и европейского Севера России, а также продвигать Сыктывдинский район как туристическое направление.