Солнечные встречи

В один из августовских дней в Сыктывкаре прошли сразу два инклюзивных мероприятия

Выходные выдались не только солнечными. Но и очень теплыми – во всех смыслах. На площадках от центра «Теплый дом» и НКО «Арт тепло» можно было попробовать сырники, изготовленные ребятами с ограниченными возможностями здоровья, или научиться лепить из белой глины в их приятной компании. А главное – познакомиться и пообщаться с добрыми людьми.

Мастера «сырничества»

На улице Домны Каликовой работало окошко «кофейни одного дня». Любой желающий мог приобрести сырники, изготовленные молодыми людьми с ОВЗ. Посетители сами определяли, какую цену они готовы заплатить за завтрак. Импровизированную кофейню уже второй раз за лето организовал центр подготовки к самостоятельной жизни «Теплый дом». У центра нет возможности открыть постоянно действующее кафе с сопровождаемым трудоустройством. Но есть возможность проводить такие акции. Здесь ребята примеряют на себя разные роли, и не только обслуживающего персонала, но и людей, принимающих важные решения. Например, Андрюша (на фото) в прошлый раз решил, что в меню должно быть какао, хотя изначально его не было. Тогда основным блюдом был банановый хлеб. Андрей и Ваня принимали заказы, Глеб наливал чай, нарезал выпечку и выносил гостям, Лера и Дима рисовали внутри, а Карина контролировала рабочие процессы.

За три часа работы инклюзивной кофейни разошлось больше 70 порций сырников. Савелий и Анна занимались готовкой. Сава оказался настоящим мастером – он делал сырники просто идеальной формы. Их можно было отведать со множеством начинок – сметаной, сгущенкой, разными видами варенья. На раздаче трудится Андрюша. Он настоящий заводила в этой дружной компании. Волонтер Валерия Кужель объясняет, что через такие акции ребят готовят к самостоятельной жизни, развивают коммуникативные навыки.

Надежда Позиховская руководит Коми республиканской общественной организацией родителей детей с особенностями развития «Особое детство». В нее входят два центра: «Синяя птица» для детей и «Теплый дом» для подростков и взрослых. В «Теплом доме» сейчас занимаются примерно 35 человек.

– Взрослые приходят в будние дни, группа подростков посложнее – раз в неделю на полтора часа, группа подростков и молодых людей «попродвинутее» – в субботу на три часа. У всех разные программы. Самых сложных ребят обучаем элементарным навыкам самообслуживания, а тех, кто может выйти на сопровождаемое или даже самостоятельное проживание, – коммуникациям в разных ситуациях. Летние мероприятия организуем своими силами, а собранные деньги потратим на ремонт помещения. С октября начнется новый проект для мастерских, его поддержал грантом глава республики, – рассказывает Надежда Позиховская.

Рождение семейных артефактов

Мастер-класс по лепке из глины развернулся у ТЦ «Радуга». Руководитель проекта «Семейный артефакт» независимой некоммерческой организации «Арт тепло» Анна Рогова рассказывает, что уже 8 лет работает с ребятами с ОВЗ:

– Не надо их жалеть. Важно всегда общаться на равных. В работе помогут определенные навыки. Надо применять правильные педагогические технологии, давать четкие и понятные инструкции.

В этом году организация «Арт тепло» выиграла грант фонда «Добрый город Петербург» в конкурсе «Отличные соседи». На средства фонда приобретены материалы: глина и глазурь. В рамках реализации гранта также проходит фотовыставка «Особенные семейные истории» в магазине «Пятерочка». За каждым фото – истории семей, воспитывающих детей с ОВЗ. Члены семей рассказывают о том, какая помощь им нужна. И зачастую это совсем не деньги, а например, содействие в перевозке, физическая помощь или простое человеческое общение.

Погода открытию выставки благоволила, так что на бесплатный инклюзивный мастер-класс собралось много народа – почти 90 человек: не только семьи, воспитывающие деток с ОВЗ, но и самые обычные прохожие. Из колобков белой глины участники мастер-класса сначала делали лепешки сантиметровой толщины, раскатывали их в пласты, обводили на пластах свои ладошки, вырезанные детальки склеивали, обжигали и покрывали глазурью. На каждом этапе Анна Рогова терпеливо инструктировала участников. В итоге получалась замечательная тарелочка-фруктовница.

Среди участников мастер-класса были Александра и ее мама Татьяна Смирнова.

– Мне нравится керамика. Занимаюсь год по совету мамы. Училась лепить и продавала на ярмарках тарелочки своего изготовления. Заработала свои первые денежки, – рассказывает Шурочка.

Ее мама Татьяна Васильевна считает, что мероприятия такого плана важны не только для ребят с ОВЗ, а вообще для всех людей:

– Это польза для обеих сторон. Общение, раскрепощение. Я сама работать с глиной впервые попробовала на одной выставке, там был гончарный круг. Это такое умиротворение – настоящая медитация. Сейчас случайно узнала об этом проекте Анны. Она замечательный человек. Разработала свою уникальную методику, очень понятную для всех.

Педагог дополнительного образования сыктывкарского Дворца творчества детей и учащейся молодежи Анна Бобрецова была с воспитанником Кочпонского дома социального обслуживания по имени Вячеслав.

– Для Славы каждый выход в город – событие. Он окончил десятый класс. Увлекается видеосъемкой и фотографией, ведет блог «ВКонтакте», любит рисовать фломастерами, – рассказывает педагог.

В этот же день в фойе торгового центра выступили ребята из инклюзивного театра «Теремок». Они показали постановку по сказке Пушкина о мертвой царевне. И спектакль гостям тоже понравился. Именно так маленькие мероприятия «не для всех» становятся мощным ресурсом для формирования открытого и сплоченного общества.

Ярослав СЕВРУК

Фото Ивана МЫСОВА