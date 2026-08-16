Варианты есть для каждого

Формы голосования на выборах учитывают все жизненные ситуации

Законодательство предоставляет гражданам России все возможности для участия в голосовании на выборах. Избирателям лишь остается выбрать подходящую для себя форму волеизъявления и реализовать свое активное избирательное право. В Общественном штабе по наблюдению за выборами еще раз напомнили, какими способами можно проголосовать.

– Основной формой остается голосование в помещении для голосования. Выборы депутатов Госдумы РФ IX созыва пройдут в течение трех дней – 18, 19, 20 сентября, и в любой из этих дней можно прийти на избирательный участок. Ожидается, что не менее 70% избирателей выберут именно эту форму голосования, – отмечает председатель республиканского избиркома Дмитрий Митюшев.

Дополнительных форм голосования несколько. Во-первых, это голосования вне помещения для голосования. Такой способ удобен для тех, кто самостоятельно не может прийти на избирательный участок в силу преклонного возраста и состояния здоровья. Чтобы члены УИК пришли к вам на дом, необходимо оповестить свою участковую избирательную комиссию – по телефону или через своих родственников, знакомых, друзей, соцработников – и договориться о дне и времени голосования. В назначенное время надо быть дома, включить домофон и открыть дверь в квартиру.

Следующая форма – дистанционное электронное голосование. В этом году ДЭГ применят 32 субъекта, и Коми в том числе. Жители республики, которые в дни голосования будут находиться за пределами региона, смогут проголосовать со своего гаджета – компьютера, ноутбука, смартфона – при условии, что заранее подадут соответствующее заявление через личный кабинет на портале Госуслуг. Заявления принимаются до 14 сентября.

– Законодательством предусмотрено, что при возникновении форс-мажорных обстоятельств (технические сбои, «зависание» интернета и так далее) избиратель имеет право проголосовать в помещении для голосования на любом избирательном участке. Если же он уже начал голосовать с определенного устройства и по какой-то причине не завершил процесс голосования, но намерен использовать только форму ДЭГ, с другого устройства проголосовать не сможет. Завершить процесс волеизъявления надо на том же устройстве, вход с другого система примет за попытку фальсификации, – объясняет Дмитрий Митюшев.

Еще одна дополнительная форма, отработанная в ходе многочисленных избирательных кампаний – голосование по месту нахождения (так называемый «мобильный избиратель»). Она появилась раньше, чем дистанционное электронное голосование, и по сути заменила собой голосование по открепительным удостоверениям. «Мобильный избиратель» позволяет выбрать любое помещение для голосования на территории Российской Федерации и прийти в день выборов именно туда. Это удобно тем, кто 18,19,20 сентября будет находиться в отъезде, то есть, не по месту регистрации. Опять-таки нужно заблаговременно (с 3 августа по 14 сентября) подать заявление и выбрать избирательный участок, в помещении которого будете голосовать.

Председатель республиканского избиркома поясняет нюансы ДЭГ и «Мобильного избирателя».

– Если граждане внесены в список избирателей по месту жительства за пределами 32 субъектов РФ, в которых будет проводиться дистанционное электронное голосование, подать заявление об участии в ДЭГ они не смогут. Но зато они могут проголосовать по месту нахождения. Правда получат только один избирательный бюллетень – по единому избирательному округу. В Коми исключение делается только для тех избирателей, кто не позднее 16 июня 2026 года был зарегистрирован на территории нашей республики по месту пребывания.

При этом голоса по ДЭГ будут учитываться в «копилке» Республики Коми вне зависимости от того, где находится проголосовавший житель нашего региона, а голоса, отданные при голосовании по месту нахождения, уходят в тот субъект РФ, в котором реализовал свое избирательное право зарегистрированный в Коми гражданин.

Для Коми также актуальна и такая форма волеизъявления как голосование отдельных групп избирателей в труднодоступных и отдаленных местностях. Для вахтовиков и жителей глубинки организуется досрочное голосование с выездом к ним членов участковых избирательных комиссий. Добираются на лодках, болотоходах и прочем транспорте повышенной проходимости. Как правило, выезды стартуют в выходные, предшествующие дням голосования. Все избиратели будут заранее уведомлены о дате и времени проведения выборов.

Голосование по месту временного пребывания охватит тех избирателей, кто попал в больницу, отдыхает в санатории, трудится на вахте, находится в СИЗО. Те граждане, кто подаст заявление о намерении проголосовать, будут внесены в списки ближайших избирательных участков.

Наконец, есть форма голосования для избирателей, находящихся вдали от помещений для голосования. Например, это обитатели дачных массивов, расположенных на большом расстоянии от городов. До избирательного участка далеко, добираться неудобно и дорого, поэтому в дачное товарищество могут приехать члены УИКов.

Галина ВЛАДИС

Фото Избирательной комиссии Республики Коми