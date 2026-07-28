Пейзаж – индустриальный, городской, сельский

В Коми прошел пленэр студентов Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина

Студенты четвертого курса работали в Коми две недели. Итоги их творческой практики можно увидеть на выставке «Цвет Севера: взгляд молодых мастеров». Она открылась 20 июля в Национальной галерее Республики Коми.

Работы развешивали на стенах буквально за несколько минут до открытия выставки. Часть картин вообще осталась стоять на полу у стенки. Этикеток с названиями работ и фамилиями авторов тоже еще нет. В зале пахнет свежим художественным маслом. Казалось, что художники только-только отошли от мольбертов, отложили в сторону кисти.

Экспозицию составили лучшие пленэрные работы студентов «Репинки». Выставка предлагает зрителю по-новому взглянуть на привычный облик Сыктывкара и села Ыб. Особый интерес представляет обращение молодых художников к жанру индустриального пейзажа – редкому направлению в современном искусстве. Также среди работ портреты участниц фольклорно-этнографического ансамбля «Русь Печорская» – Екатерины Дорогаевой, Варвары Баскаковой и Екатерины Чупровой. Художники запечатлели их в традиционных костюмах, бережно передаваемых в Усть-Цильме из поколения в поколение. Работают студенты преимущественно в технике «а-ля прима», создавая этюды за один сеанс.

Практикой руководит ассистент кафедры живописи и композиции Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина Сергей Зайцев.

– Это была первая пленэрная практика наших студентов в Коми, – рассказал он «Республике». – Со мной приехали девять студентов четвертого курса отделения живописи. Был небольшой конкурс-отбор. Студенты должны ежегодно выезжать на такие пленэрные практики. На четвертом курсе практика свободная, но если академия может вывезти группу студентов на пленэр, то мы это делаем. В Коми у нас было несколько локаций. Это Сыктывкар, Ыб, производство СЛПК и «Лузалес». Помимо этого, на территории галереи мы работали с моделями в традиционных усть-цилемских нарядах. У вас прекрасная природа, шикарные виды на ыбских холмах. Практика интересно совместила такие разные пейзажи. Промышленный пейзаж для многих ребят оказался первым таким опытом. Каждый студент выполнил не менее десяти работ. На выставку мы отобрали около семидесяти лучших. Осенью эта же выставка пройдет в нашей академии.

Когда художники изображают один и тот же вид, картины всё равно получаются разные – у каждого живописца своя задача. Студентку Дарью больше всего поразил индустриальный пейзаж. Такой опыт, по словам художницы, очень сложно сейчас получить. За две недели вдохновленная девушка создала шестнадцать холстов. Двенадцать из них удостоились места на выставке.

«Цвет Севера» будет работать до 6 сентября. Некоторые произведения пополнят фонд Национальной галереи Республики Коми, навсегда оставшись в художественном наследии региона.

ДЕТАЛИ:

Практическая лаборатория – часть Первого творческого молодежного лагеря стран СНГ «Маяк Севера», который пройдет в Сыктывкаре с 19 по 23 августа. Здесь встретятся 100 молодых творцов из стран СНГ и регионов России.

Знаковое международное событие организовано под эгидой бренда «КомиЛето» в рамках федеральной субсидии «Регион для молодых» национального проекта «Молодёжь и дети», который реализуется по решению Президента России Владимира Путина.

ЦИТАТА:

Ростислав Гольдштейн:

«Наш северный край способен собирать, вдохновлять и объединять талантливых, смелых, мечтающих молодых людей».

Артур АРТЕЕВ

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