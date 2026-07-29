История историка

Молодой учитель Роман Маслов рассказал о том, почему остался на малой родине

В Год села мы продолжаем рассказывать о людях, которые трудятся там, где особенно нужны. Учитель истории и обществознания средней школы поселка Ёдва Удорского района Республики Коми Роман Маслов отработал пока только два полных учебных года. Но за это время, как пишут в официальных характеристиках «среди старших товарищей зарекомендовал себя как дисциплинированный, трудолюбивый и добросовестный сотрудник».

Роман Маслов рос и учился в селе Кослан Удорского района. С будущей профессией определился уже после десятого класса. Большое влияние на его выбор оказал талантливый преподаватель истории Леонид Сергеевич Политов, который по-прежнему трудится в Косланской средней школе. Сыктывкарский госуниверситет по историческому профилю Роман Маслов окончил в 2023 году. Педагогическое образование получал по целевому направлению, поэтому вернуться в район и отработать определенное количество лет должен был в принципе. Однако, как признается он сам, и без этого условия путь в профессии он с радостью начал бы в родном районе.

«Под конец моего обучения в вузе директор Ёдвинской школы позвонила мне и предложила устроиться на вакантную должность. С удовольствием принял предложение. На первом этапе Леонид Сергеевич мне сильно помогал, делился опытом. И списывались, и созванивались, чтобы проконсультироваться. Мне было важно получать профессиональные советы. Очень ему благодарен за помощь. Педагогическую практику в университете трудно сравнить с реальной работой, с тем, когда оказываешься один на один с классом. На первых уроках было немного страшно и необычно. Но коллеги поддерживали – так что с течением времени всё стало гораздо проще».

Молодой учитель признается, что получает истинное удовольствие от работы. Ему приятно видеть реальный результат: то, как дети усваивают учебный материал, впитывают информацию, вовлекаются в рабочий процесс на уроках. Некоторые молодые учителя, не проработав и года, уходят из профессии в более «хлебные» сферы. Ищут себя в торговле, в курьерской доставке – ответственность минимальная, еще и график свободный. Но Роман об этом даже не задумывается. Причем не из-за отсутствия альтернативных вариантов трудоустройства, а исходя из четкого понимания: его место в школе.

«Если человек действительно хочет работать, то для него финансовый вопрос будет стоять на втором или даже третьем месте. В школе хочется передавать знания детям. Это главная мотивация. Мы помогаем ребятам найти себя в нашем непростом мире. К старшим классам, как и я в свое время, многие ребята уже могут определиться с выбором профессии, понять, что им ближе. От детей я тоже чему-то постоянно учусь, потому что получение образования – процесс беспрерывный. Мы все всё время чему-то учимся».

В одном потоке с Романом в университете обучались 25 человек. Примерно треть от этого числа продолжила трудовой путь в сфере образования, остальные выбрали другие направления. Возможно, на это влияют стереотипы. Словосочетание «поселковый учитель» у многих рождает в голове картинку: человек чуть ли не на телеге едет за дровами. Ёдва хоть и небольшой поселок – в нем не более полутысячи человек, – но благоустроенные дома там есть. Роман проживает в двухэтажном кирпичном доме с центральным отоплением, газом и доступом к сети Интернет.

«В сельскую местность молодые учителя не рвутся. Больше остаются в городах, ищут себе применение там. Хотя в работе на селе немало плюсов. У нас, например, школа малокомплектная, детей не так много. И подход к каждому есть время найти, и проще отслеживать использование гаджетов на уроках. У нас нет такого правила, чтобы при входе дети телефоны куда-то сдавали».

После первого года работы в школе Роман Алексеевич попал под призыв на армейскую службу. Бегать от представителей военкомата даже не думал. Честно отслужил год и затем вернулся на работу в школу.

«Мне год службы многое дал. Считаю, что эту школу жизни надо как можно раньше пройти. Чтобы укрепились моральные ориентиры, чтобы увереннее двигаться в будущее. В армии многому научился, приобрел новых друзей».

В эмоциональном плане учительский труд отнимает массу сил. Восстановить их Роману помогают кино и крепкий сон. Выбор фильма или сериала не привязан строго к исторической тематике. Это могут быть и ужасы, и комедии. Однако профессиональный интерес не угасает и в свободное от работы время. Особенно интересны два исторических периода: становление Московского государства и времена СССР.

«Современные дети, как ни странно, тоже проявляют большой интерес к истории. Меня это радует. Важно задать им верное направление. Глобальных целей перед собой не ставлю. Я только два учебных года отработал, надо дальше набираться опыта. Сейчас по истории – новая программа, новые учебники, надо всё это изучать, повышать уровень квалификации. Так что пока занят насущными вопросами и сильно далеко не заглядываю».

Расспрашивал Ярослав СЕВРУК

Фото из личного архива Романа Маслова