И станет Сысола Волховом

Реконструкторы со всей России воссоздадут подвиг Николая Оплеснина

В конце сентября 1941 года наш земляк из Выльгорта Николай Оплеснин трижды под огнем противника переплыл студеный Волхов, обеспечив вывод своей дивизии из фашистского окружения. За этот подвиг ему присвоено звание Героя Советского Союза. Прошло 85 лет, и памятная дата вдохновила сыктывкарскую молодежь на реконструкцию тех далеких драматических событий. Презентация проекта состоялась в Штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми» на базе Общественной приемной Главы РК по городу Сыктывкару.

Авторы проекта «Реконструкция подвига Героя Советского Союза Николая Васильевича Оплеснина» – сотрудники Молодежного центра Сыктывкара. Организацией военно-исторической реконструкции они занимаются совместно с клубом «Фронтовые товарищи». Воссоздавать сентябрьские события 1941 года будут реконструкторы, приглашенные со всей России. Всего – больше 300 человек. Репетиция назначена на 12 сентября, сама реконструкция – на 13-е.

– Мероприятие развернется на территории городского пляжа Сыктывкара. Ожидаем не менее тысячи зрителей, – рассказывает директор Молодежного центра Сыктывкара, депутат Совета Сыктывкара и Молодежного парламента РК Таисия Рочева.

Кроме самой реконструкции, будут организованы выставка военной техники и различные тематические площадки, например, полевой госпиталь, полевая парикмахерская и полевая почта.

Проект выиграл грант Российского военно-исторического общества. Эти средства позволят организаторам частично покрыть расходы. Кроме основных статей – трансфер и расселение гостей, организация питания, доставка техники и устройство декораций для тематических площадок, у реконструкторов есть и специфические запросы.

– Мы ищем лодки – зеленые и черные, без ярких элементов, надувные или плоскодонки. Нужна одноразовая посуда. Будем рады обратной связи и возможному сотрудничеству, – делится заботами Таисия Рочева.

Председатель совета регионального отделения ООД «Поисковое движение России» в Республике Коми Юлия Осташова представила участникам презентации Александра Панова. В 2021-м, в год 80-летия подвига Николая Оплеснина, он совершил заплыв памяти Героя в районе деревни Ямно Новгородской области.

В 1982 году Николай Оплеснин был перезахоронен в центральном парке Чудово Новгородской области. Александр рассказал, что был на могиле Героя, привез ему горсть родной земли из Коми.

В числе партнеров проекта – военно-исторический клуб «88-й стрелковый полк 28-й Невельской дивизии». Для реконструкции организация готова предоставить снаряжение и вооружение, обеспечить консультации эксперта.

– Танков у нас, конечно, нет, но надеемся, что такая техника появится – планируем участвовать в грантах, – рассказывает руководитель клуба Василий Елисеев. – В сентябре организуем площадки, чтобы зрители смогли увидеть технику и снаряжение, прикоснуться к героической истории. Считаю, что такие мероприятия очень актуальны. Надо обязательно обращаться к подвигу наших предков, чтобы поднять дух общества.

ПОДРОБНОСТИ:

В зале боевой славы Музея истории и культуры Сыктывдинского района представлена картина «Оплеснин Николай Васильевич». Ее автор – известный живописец, участник Великой Отечественной войны Василий Куранов. Выпускник Горьковского художественного училища в 1956 году по распределению приехал в Коми АССР, написал огромное количество портретов северян и северных пейзажей. Картина, на которой изображен Николай Оплеснин, создана в 1985 году. Впоследствии она была передана музею в Выльгорте.

ПОДВИГ:

В сентябре 1941-го 111-я стрелковая дивизия, где Николай Оплеснин командовал разведкой, попала в окружение под Новгородом. Остановившись в 20 км от реки Волхов, дивизия оказалась отрезана от товарищей. Перед Оплесниным была поставлена задача: наладить связь с частями Красной армии, что находились на другом берегу. 20 сентября под шквальным огнем противника он форсировал ледяную реку. На восточном берегу вместе с командованием был разработан план прорыва из вражеского кольца. Чтобы всё получилось, Николаю Оплеснину пришлось еще дважды переплыть Волхов – 25 и 29 сентября.

27 декабря 1941 года младшему лейтенанту Николаю Васильевичу Оплеснину, первому из воинов только что созданного Волховского фронта, было присвоено звание Героя Советского Союза.

Галина ВЛАДИС

Фото Музея истории