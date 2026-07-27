Бизнес на селе

Производственные перспективы ООО «Нёбдинский»

О роли госкомпаний в экономике села Республики Коми рассказывает министр имущественных и земельных отношений РК Людмила Забоева. На днях она лично работала в Корткеросском районе республики по задачам, поставленным главой региона Ростиславом Гольдштейном.

Команда Республики Коми системно поддерживает местных производителей. Это нужно, чтобы укреплять экономику региона и создавать условия для комфортной жизни на селе.

ООО «Нёбдинский» – динамично развивающиеся предприятие. Это сельскохозяйственный комплекс по производству молока (коровник и телятник на 356 и 400 скотомест соответственно). ООО «Нёбдинский» входит в состав АО «Комихолдинг», которое в свою очередь является хозяйственным обществом со 100% участием Республики Коми.

Предприятие специализируется на производстве молока, которое каждый день вывозится на переработку на Сыктывкарский молочный завод. Побочная деятельность – реализация скота на мясо. Дополнительно это предприятие является племенным репродуктором по разведению айрширской породы крупного рогатого скота. С 2024 года на предприятии открыт комбикормовый завод. Он обеспечивает комбикормами не только собственное стадо, но и близлежащие хозяйства.

Однако главное – не текущие показатели, а планы развития. В 2026 году ООО «Нёбдинский» планирует строительство тентового телятника на 600 голов и реконструкцию телятника в ферму на 320 голов дойного крупнорогатого скота. Это позволит увеличить надои в 1,8 раза. Именно такие проекты дают импульс развитию всего сельского хозяйства республики.

– ООО «Нёбдинский» входит в структуру государственных компаний Коми. Это значит, что мы можем выстраивать долгосрочную системную работу. Сельхозпродукция была и остается основой продовольственной безопасности, и мы со своей стороны всегда готовы поддерживать начинания таких ответственных хозяйств», – подчеркивает Людмила Забоева.

Елена ДИМОВА