Клёны, автодром и «ватрушки»

Чем Кировский парк сможет привлечь жителей и гостей столицы Коми

Власти Сыктывкара приступили к реализации концепции благоустройства Кировского парка. Концепция была утверждена в мае этого года и связана с подготовкой к 250-летию города. Общественный совет Сыктывкара инициировал встречу с представителями мэрии, чтобы узнать, какие именно преобразования ждут парк, а заодно внести свои предложения по насыщению парковой территории новыми объектами.

Мероприятие прошло в Штабе общественной поддержки «Команда Республики Коми» на базе Общественной приемной Главы Коми по городу Сыктывкару.

Заместитель руководителя столичной администрации Лариса Туркова, представляя общественникам проект, подчеркнула, что он готовился большой командой, потому что учесть надо было всё: места размещения, юридические моменты, сроки, размер оплаты, дизайн. В итоге родилась концепция, в основе которой – единый стиль оформления, установка новых арт-объектов и объединение торговых точек. Ключевыми местами притяжения станут аттракционы, кафе и торговая улочка. Металлические ограждения заменят на деревянные, горка для «ватрушек» будет работать не только зимой, но и летом, туристов привлекут символизирующие республику фотозоны.

– Уже в ближайшее время появятся кафе, автодром, торговые павильоны. Аттракционы будут оформлены в бренде «Люди леса», и кроме того, мы насыщаем парк различными арт-объектами. Активно участвуют предприниматели, устанавливают свои объекты. Например, обновлена сцена, где могут выступать музыканты, – рассказала Лариса Туркова.

Преобразования коснутся и озеленения. Главный архитектор Сыктывкара Владимир Рунг напомнил, что в парке много старых тополей. Постепенно их сменят деревья-долгожители: липы и клены.

Общественники дополнили концепцию своими предложениями. Председатель Общественного совета Сыктывкара, зампред Общественной палаты Коми Галина Лапшина считает, что в парке обязательно должны появиться танцплощадка и аллея с портретами знаменитых сыктывкарцев. Также необходимо предусмотреть навесы на уличной сценической площадке, чтобы защитить зрителей от жаркого солнца и дождя.

Еще одно предложение – установить тантамарески (стенды для фотосъемки с отверстием для лица, обычно со смешным или атмосферным сюжетом) в виде традиционных костюмов коми, дать парковым дорожкам названия (дорожка здоровья, дорожка хорошего настроения и так далее), скамейки сделать «именными», например, указать на шильдиках названия предприятий, которые подарят парку скамейки.

Представители мэрии пообещали учесть мнение общественников и по возможности реализовать их предложения.

Галина ВЛАДИС

Фото Ивана МЫСОВА и администрации Сыктывкара