Основная задача – спасение души

Митрополит Филипп – о проповедях, СВО и служении в Коми

Ровно год назад, 24 июля 2025 года, в Республике Коми создана Сыктывкарская митрополия Русской Православной Церкви. О том, чем наполнена церковная жизнь в Коми крае газете «Республика» рассказал митрополит Филипп.

– Сделано много. Основная моя задача была вникнуть во всё, побывать во всех приходах, побеседовать со всеми священниками и встретиться с прихожанами. И, конечно, наладить взаимоотношения с государственными структурами, правоохранительными органами и другими ведомствами. Это всё получилось. Прекрасные отношения сложились с главой республики Ростиславом Эрнстовичем Гольдштейном. Он участвует в наших важных мероприятиях. Исторически взаимодействие церкви и государства отражается даже в двухглавом орле на российском гербе.

– Почему митрополия в Коми была образована именно год назад?

– Главное в образовании митрополии – это решение Святейшего Патриарха и Священного синода. Сейчас во всех регионах страны образуются митрополии. Можно сказать, что везде, где есть губернаторы, создаются митрополии. Первая митрополия появилась на Руси сразу после Крещения в 988 году, а вот современные митрополии как объединения нескольких епархий начали активно создавать в России сравнительно недавно – осенью 2011 года в ходе масштабной церковной реформы для объединения и более тесного взаимодействия соседних епархий. Сейчас в пределах России насчитывается около шестидесяти митрополий Русской Православной Церкви. Осталось всего несколько регионов, в которых их нет. Среди субъектов Федерации есть просто громадные территории, и до создания митрополий на всю территорию был один епископ. Он просто физически не мог везде успеть. Сейчас на таких территориях митрополит и несколько епископов. В состав метрополии входит несколько епархий, каждой управляет свой епископ. Задача создания митрополии, как выразился Святейший Патриарх, сделать епископа ближе к народу. У нас митрополия небольшая. В нее входят Сыктывкарская епархия, а также Воркутинская, которой управляет архиепископ Марк. Хотя она вошла в состав митрополии, но подчиняется напрямую Патриарху. То есть это полностью самостоятельная церковная единица. С владыкой Марком у нас был один общий духовник и прекрасные отношения. Владыка приезжает в Сыктывкар на праздники или юбилеи, а мы – к нему. За год я побывал в Воркуте и Усинске.

Я 29 лет прослужил в Новосибирской митрополии, и последние 12 лет был там епископом небольшой епархии. Всего их там четыре. И уже имел представление, что такое служение. Коми для меня совершенно новый край, я никогда не бывал здесь раньше. Важно то, что я приехал в «сформировавшуюся» епархию. В Новосибирске было сложнее, там у меня были просто приходы и батюшки, и всё нужно было организовывать с самого начала. А здесь уже есть кафедральный собор, дом для проживания, епархиальная машина. Сейчас административно епархия повысила свой статус до митрополии.

– Получается, что и делать ничего не пришлось?

– У Владыки Питирима был маленький кабинет, где он принимал посетителей. При создании митрополии нужно повысить работу отделов: образования, социального служения, отдела по спорту, по миссионерству, по вооруженным силам и других. Нужна структура. Это как министерства. Нужно, чтобы помимо церковной жизнедеятельности, плодотворно велась церковная общественная деятельность. Она у нас есть, но каждый батюшка находится в своем храме. Глава Коми передал нам пустующее здание бывшего детского сада. Сейчас ведется его реконструкция. Думаю, что примерно через год там откроется конференц-зал, рабочие кабинеты и отделы. Это и была моя вторая задача – привести в систему работу отделов митрополии. Например, у нас есть отдел по СВО. Я приглашаю к себе его руководителя и говорю: «Отец, вот уже несколько лет у нас идет СВО, а никто у нас в епархии ни разу еще не был на передовой. Надо съездить. Мы благословляем воинов идти защищать Родину. А сами не с народом?». И мы приняли решение, что нужно ездить. И за год у нас уже шесть священников побывали на линии фронта. Понятно, это вторая-третья линия, госпитали. Но мы начали ездить туда.

– Гуманитарную помощь тоже отправляете на СВО?

– Помощь собирали с самого начала. Раз в месяц отправляем гуманитарные грузы. Но это общая задача церкви. Нужно сделать так, чтобы каждый из нас был погружен в свою задачу, и это было бы не только на бумажке. Например, у нас в отделе здравоохранения есть сестричество. В больницах не хватает рабочих рук. Наши сестры помогают священникам, врачам и больным. Например, врач говорит про больных в хосписе: «Ему два дня осталось, ему – неделя, этому – месяц…». И наша задача подготовить человека к вечности. Чтобы он причастился, исповедался, может с кем-то примирился. Батюшка один на приходе, а там множество людей. И вот как раз задача сестер помогать таким людям исповедаться, причаститься. Даже где-то просто перевязать рану, сходить за продуктами или привезти лекарства. У нас в Сыктывкаре сейчас активно работают 25 сестер. Мы периодически встречаемся с ними, обсуждаем планы. Две сестры уже побывали в зоне СВО. Они помогают в больницах, детских домах, домах инвалидов. Это они делают в свободное от работы время. Помимо сестер, в каждом храме есть свои волонтеры.

Много внимания мы уделяем детским домам. Я тридцать лет занимался этой темой. В Новосибирске было 25 детских учреждений – от Дома малютки до детской туберкулезной больницы. В Коми я уже побывал в семи или восьми подобных учреждениях. Со всеми из них работают священники, в каждом детском доме есть или часовня, или какой-то храмик, а у детишек есть крестики и иконочки. Все крещеные и воцерковленные. Детей периодически возят в храм на причастие. Именно в детстве можно приобщить ребенка к вере и культуре. Но не все учреждения готовы сотрудничать с нами. Когда мы приходим в тюрьмы, нас спрашивают: «Почему преступники грабят и убивают людей?» На это мы в свою очередь спрашиваем: «А почему вы нас не пускали в садик или в школу, чтобы сказать слово Божье, что нельзя этого делать?» В детстве легче заложить любовь к Богу и добру, чем потом исправлять уже сложившегося человека, особенно закосневшего в грехах.

– Какая ваша основная задача как митрополита?

– Чтобы церковь жила, а священники служили. На каждой встрече со священниками я им напоминаю, что у них главная задача – это богослужение. Молитва и проповедь о Христе. И чтобы вся остальная церковная деятельность была этому не в ущерб. Я постоянно говорю: «Отцы, не забывайте, что храм – это ваше главное служение».

За год я посетил около шестидесяти храмов во всех районах республики. Всего у нас, в Коми, около 250 храмов. В Сыктывкарской епархии – около полутора сотен. Это и открытые, и разрушенные. Также в Коми есть шесть монастырей: три мужских и три женских. Духовенства у нас на сегодня 130 человек, и священников становится больше. При бывшем духовном училище, которое сейчас Сыктывкарский центр церковных специалистов, каждый год для священников проходят трехнедельные курсы повышения квалификации. Там постоянно заочно учатся желающие получить минимальное духовное образование, не выезжая из региона. За год мы рукоположили трех священников. Но я считаю, что сейчас нужно идти от количества к качеству. В свое время, когда только создавалась епархия, в Коми было всего пять священников и десять храмов. Владыка Питирим рукополагал новых священников, открывал храмы и создавал епархию. Сейчас время иное – Святейший Патриарх требует, чтобы у священников было высшее духовное образование.

– Будут ли в Коми восстанавливать разрушенные храмы?

– В каждом случае проводим экспертизу, чтобы понять, насколько храм разрушен и можно ли его восставить. Если это невозможно, здание консервируем: вывозим из него мусор, очищаем от деревьев, закрываем окна и двери. Но многие церкви в Коми восстанавливаем. Хотя иногда проще построить новые.

– Чем наши прихожане отличаются от сибиряков?

– В Коми народ намного мягче, чем в Сибири, и более воцерковленный. Все-таки в Коми православие уже шесть веков, а в Сибири православная вера утвердилась значительно позднее. В Коми больше прихожан приходит на службы в храмы. И даже в маленьких приходах церкви не стоят пустыми.

– В некоторых храмах проводят службы на коми языке. Как вы относитесь к этому?

– Это разрешено. Кому нравится коми язык, могут ходит в те храмы, где он звучит. У меня есть в намерениях начать учить коми язык. Но главная цель священника – это спасение души, и неважно, на каком языке это проходит. Я часто наших батюшек ругаю за то, что они в своей проповеди или в жизни, или при беседах уходят в политику, рассуждают о проблемах – с войной, государством, властями: «Отец, ты не тем живешь. Вот пришел ты в реанимацию к больному или в хоспис к умирающему. И что – будешь говорить ему, как у нас тяжело в стране или какие проблемы с бензином? Да ему без разницы. Ему важнее со всеми примириться и причаститься». Я им напоминаю, что основная задача священника – говорить о вечной жизни, о спасении, о церкви. Задача священника делать так, чтобы наша вера была живая.

– Как складываются отношения у митрополии с другими конфессиями?

– У меня хорошие отношения с мусульманами. Мы дружим, общаемся.

– Недавно в Сыктывкаре прошло обретение предполагаемых мощей «Священной дружины»*. Чем это важно?

– Обретение мощей местных святых – это важное историческое событие. Место захоронения было известно, и мы получили добро на работу. В документах указано, что были расстреляны тринадцать человек, из них трое уже канонизированы. Но нашли только пять мужских скелетов. Скорее всего, остальных просто не смогли перезахоронить после расстрела в 1937 году, и они лежат около места гибели. В начале июля приезжала из Москвы комиссия по мощам. Сейчас идет работа по тому, чтобы установить, останки кого именно выкопали. У всех пулевые ранения в голове, у некоторых следы от штыков на ребрах. Видимо, добивали раненых. У нас есть фотографии всех тринадцати новомученников. Но нужны лабораторные анализы и сравнение ДНК с родственниками. Скорее всего, три из пяти найденных скелетов принадлежат тем, кого уже канонизировали. Если всё подтвердится, то мы напишем в Патриархию прошение о признании останков мощами. Мощи троих будут храниться в кафедральном соборе. Двое будут перезахоронены в Усть-Вымском монастыре.

– Ну и в завершение разговора. Архиепископ Питирим писал стихи. А у вас есть какое-нибудь увлечение?

– У владыки Питирима был дар. Он и на пианино играл, и иконы писал. У меня, видимо, такого нет. Я считаю, что главное «хобби» священника – это служение Божественной литургии. Когда хочется отдохнуть, я могу посидеть на берегу с удочкой, половить рыбу. Но без особого азарта. Люблю путешествовать, общаться с друзьями, езжу в гости к брату. Люблю сам водить автомобиль. Совершаю паломничества к собратьям в другие епархии.

Беседовал Артур АРТЕЕВ

Фото автора и Ивана МЫСОВА