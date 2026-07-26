Километры качества

Автор: Республика 26.07.2026

В Коми продолжается масштабное улучшение дорожной инфраструктуры

Обновление региональных и муниципальных трасс идет по всей Республике Коми. Масштабные работы выполняются по поручению Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна. Перед руководителями отрасли он поставил цель сделать дороги в республике лучшими в Северо-Западном федеральном округе к 2030 году. «Шаг за шагом мы идем к поставленной цели», – констатировал глава региона во время недавней поездки в Печору.

В Печоре Ростислав Гольдштейн проинспектировал ход капитального ремонта 40-километрового участка трассы Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар: между поселком Чикшино и станцией Кожва. Это один из ключевых отрезков, связывающих республику с Ненецким автономным округом. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Подрядчик – ООО «Техносфера» – по ряду позиций опережает график. Дорожники практически завершили расчистку полосы отвода: кустарники и поросль вдоль трассы убраны на 95%. Параллельно идет подготовка основания дороги. Активно ведутся работы по обустройству обочин и укладке нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Общая строительная готовность объекта оценивается в 45%. Завершить капитальный ремонт планируется к 30 сентября 2027 года.

Ростислав Гольдштейн подчеркивает, что этот объект имеет стратегическое значение:

«Приведение к нормативам дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар решит проблемы транспортной доступности для десятков тысяч жителей и даст импульс развитию бизнеса и туризма».

В 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» планируется отремонтировать 113,1 км автомобильных дорог регионального значения, установить 5,2 км линий освещения, обустроить 13,2 км тротуаров и отремонтировать 7 мостов.

Ярослав СЕВРУК

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