с Днем Военно-Морского Флота России!

Автор: Республика 26.07.2026

Уважаемые военнослужащие и ветераны ВМФ!

Примите искренние поздравления с Днем Военно-Морского Флота России!

На протяжении веков моряки надежно охраняют водные границы нашей Родины, обеспечивая ее безопасность и суверенитет, из поколения в поколение передавая традиции мужества и самоотверженности. В год, объявленный нашим президентом Годом единства народов России, мы отмечаем этот праздник с особым чувством. Смелость и сплоченность – качества, делающие наших моряков непобедимыми.

Призывники из Республики Коми достойно служат в рядах ВМФ, продолжают традиции, заложенные ветеранами флота. Мы гордимся нашими воинами, которые, отслужив, и в гражданской жизни остаются активными, проявляя в работе и общественной жизни ответственность и инициативность.

Благодарю всех, для кого слова «флот», «морской устав» и «честь» не пустой звук, кто верен принципам братства и отваги. Ваш бесценный боевой и жизненный опыт, дорогие ветераны, служит примером для новых поколений защитников.

Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия вашим семьям и новых свершений во славу России!

Глава Республики Коми Ростислав ГОЛЬДШТЕЙН

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