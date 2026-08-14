И танцы до упаду!

ТОС в деревне Мальцевгрезд делает жизнь сельчан интересной и насыщенной

На днях активисты ТОС «Мальцевгрезд», что в селе Ыб Сыктывдинского района, получили долгожданное и всё же неожиданное известие – их проект детской игровой площадки выиграл грант Главы Республики Коми. Больше всех радуется председатель ТОСа Наталия Груничева, которая готовила заявку на грант.

Инициативные жители деревни Мальцевгрезд участвуют и в конкурсе «Самый дружный ТОС Республики Коми». Его условия очень простые – провести мероприятие, опубликовать об этом пост в соцсетях, получить жетон. Чем больше жетонов – тем больше шансов на победу.

Неравнодушные соседи

ТОС «Мальцевгрезд» уже успел подготовить и провести несколько мероприятий, все – совместно с Домом культуры села Ыб: «Путешествие по России», деревенский праздник, День Нептуна.

Во время игры «Путешествие по России» сельская ребятня разбилась на команды и состязалась в смекалке, силе и творческих способностях, перемещаясь от «станции» к «станции». Например, на станции «Русская кухня» ребята угадывали секретные ингредиенты настоящего русского борща и вслепую дегустировали знакомые лесные ягоды. На станции «Пословицы и поговорки» вспоминали начало известных пословиц по их окончанию и объясняли старинные выражения. В ловкости, силе и меткости юные участники состязались на станции «Русские забавы для богатырей», в «Мастерской матрешек» расписывали деревянные фигурки. Угадывали знаменитые города в ходе географического квиза и кружились в хороводе дружбы на финальной станции.

А уже через неделю председатель ТОС пригласила односельчан на деревенский праздник.

«В минувшую субботу наш Мальцевгрезд снова доказал: мы здесь не просто соседи, мы – настоящая семья! Праздник «Всего милей моя деревня» собрал всех у нашего очага. Мы пели те самые песни, под которые росли наши мамы, водили широкие хороводы с красивыми названиями «Марьямоль» и «Шондiбан», смеялись во время музыкальных загадок. А детвора с большим удовольствием принимала участие в играх.

Огромный поклон нашим талантам – группе «Роднички», Александру Тюрнину, Светлане Дорониной и девчонкам Маше с Дашей.

Спасибо нашему главе Евгению Валерьевичу Шебалину и дорогому краеведу Светлане Андреевне Тюрниной за то, что всегда рядом. И спасибо Татьяне Сергеевне Черезовой («Гермес») – никто не остался голодным!

Но главная благодарность – каждому из вас. За ваши улыбки, объятия и танцы до упаду. Этот день был соткан из нашей общей любви к родной земле», – поблагодарила всех участников и организаторов на странице ТОС «ВКонтакте» Наталия Груничева.

Она поясняет: этот деревенский праздник проводится раз в два года, подготовить его помогают активисты. Таких неравнодушных соседей, к которым всегда можно обратиться, человек 10-15. Люди откликаются и помогают. Результат получается отличным – больше всего довольны детишки.

День Нептуна тоже надолго запомнится деревенской ребятне. Организаторы предложили им «перенести шум прибоя на стену».

– Задача со звездочкой, но, кажется, у нас получилось! В День Нептуна мы решили отказаться от банальных сувениров и собрали из даров моря тактильные интерьерные панно. Скульптурный песок, переливы перламутра, точеные линии ракушек и морские звезды сложились в настоящую картину воспоминаний. Главный секрет этих работ – их рельеф. Свет заливает каждую впадинку, создавая живую игру теней, – красиво описывает результат Наталия Владимировна.

В планах – провести еще несколько интересных мероприятий, например, совершить велопрогулку по деревне. Чай и перекус – по желанию.

Наталия Груничева подчеркивает: участвует в конкурсе «Самый дружный ТОС» не ради наград.

– Много мероприятий – показатель того, что мы не бездействуем, а работаем. И, конечно, испытываешь азарт. На реализацию своего грантового проекта мы получили почти 800 тысяч рублей. А если выиграем еще и в конкурсе «Самый дружный ТОС», это будет приятной добавкой, – отмечает председатель ТОС «Мальцевгрезд».

Не сразу, но получилось!

Пока же жители Мальцевгрезда радуются получению гранта Главы Коми: обустроенная игровая площадка для ребятни здесь необходима. Летом тут очень много дачников с детьми, а вот площадки для игр и занятий спортом в деревне нет. Так же, как и пространства для прогулок. Поэтому дети гуляют по дороге.

Заявку на грант Главы РК председатель отправила сразу же, как только организовала ТОС, в 2022 году, но без опыта грамотно составить проект не получилось. Организаторские способности у нее есть, а вот в написании проектов требовалась помощь, признается специалист сельсовета.

– Четыре года я билась, писала и подавала проекты, но безуспешно. И только в этом году выиграла первый свой грант, зато какой – Главы Рес-публики Коми! Проект называется «Обустройство детской спортивной площадки «Кузница чемпионов», – не скрывает эмоции Наталия Груничева.

Довести проект до совершенства, так, чтобы он отвечал грантовым требованиям, Наталии Владимировне помогли в Ассоциации ТОС Республики Коми.

– У проекта есть небольшой нюанс, который нам очень нравится, а именно – борьба с борщевиком. Наталия Владимировна хочет превратить большое поле, на котором каждое лето появляются заросли борщевика, в футбольную площадку. ТОС опробует новое направление, которое актуально на всех территориях Коми. Будем искоренять зеленого захватчика с помощью химической обработки, – отмечает Екатерина Сизева, специалист по проектной деятельности АТОС РК.

Чем конкретно оснастить площадку, спросили у жителей Мальцевгрезда. На странице ТОС «ВКонтакте» провели опрос и получили единодушный отзыв: 64 человека из 65-ти проголосовавших высказались за футбольное поле, всепогодный стол для настольного тенниса и волейбольную сетку. Дополнительно попросили установить качели, детскую «лазалку» и скамейки.

Спонсоры по просьбе Наталии Груничевой уже завезли для обустройства детской площадки песок. Работы начнутся в ближайшее время, но, конечно, потребуется помощь сельчан.

Галина ВЛАДИС

Фото ТОС «Мальцевгрезд»

Глава Коми Ростислав Гольдштейн:

– Актив ТОСов – это настоящая Команда Республики Коми, которая работает на благо жителей региона. Им небезразлична судьба родного края. Они активно включаются в решение вопросов рядом с домом, созидают и меняют жизнь вокруг к лучшему. Их инициативы всегда будут услышаны и поддержаны.

Зампред Госсовета Коми, Герой России Станислав Кочев:

– Надо поддерживать таких неравнодушных граждан, которые переживают за то место, где живут сами. Они готовы работать, помогать власти, чтобы наша рес-публика развивалась.

По условиям конкурса, органам территориального общественного самоуправления до 25 августа необходимо организовать и провести на своей территории любые общественно полезные мероприятия. Это могут быть субботники, концерты, помощь пожилым людям и другие социально значимые акции. Обязательное условие – освещение проведенных мероприятий в социальных сетях.

За каждое событие участникам начисляются «жетоны». Чем больше жетонов набрано, тем выше шанс выиграть главный приз. Розыгрыш будет проведен с помощью лототрона. ТОСы со всей республики смогут получить уличные элементы благоустройства и специальные денежные призы. Главный приз – 60 000 тысяч рублей, также предусмотрены два дополнительных приза по 15 000 рублей каждый.