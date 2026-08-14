С прицелом на будущее

Ростислав Гольдштейн поручил Правительству Коми разработать программу ремонта дворовых территорий и тротуаров до 2030 года

Промежуточные итоги реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», реализуемого по решению Президента РФ Владимира Путина, были рассмотрены на аппаратном совещании, которое провел Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн.

И. о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Анастасия Пихней доложила, что в этом году в рамках программы запланировано благоустройство 34 общественных и 30 дворовых пространств. На реализацию мероприятий предусмотрено 389 миллионов рублей, из республиканского бюджета выделено 167 миллионов.

На сегодня полностью завершены работы на 13 общественных территориях. В числе сданных объектов – парковые зоны и детские городки в селах Койгородок, Синдор, Нившера, Ижма, Летка, Кослан, Сторожевск, Айкино, Усть-Цильма, а также в поселке Кебанъель и городах Вуктыл, Усинск и Микунь. Высокий уровень готовности, превышающий 71%, зафиксирован на 8 общественных и 7 дворовых территориях.

По объекту в селе Помоздино Усть-Куломского района, где контракт реализован на 70%, работы должны были завершиться 31 июля. Подрядчику осталось завезти игровой комплекс, который обещают установить в течение трех дней. Руководитель Минстроя Коми отметила, что по всем остальным объектам риска несоблюдения сроков нет.

Активные работы ведутся на 20 общественных и 28 дворовых территориях. Более чем наполовину готовы 11 общественных пространств в Сыктывкаре, Емве, Ухте, Сосногорске, а также в селах Мохча, Объячево, Выльгорт, Визинга, Усть-Кулом и поселке Жешарт. Высокая степень готовности восьми дворовых территорий отмечается в Сыктывкаре, Воркуте и Сосногорске.

Работы пока не начинались на одной общественной и двух дворовых территориях. В поселке Благоево асфальтирование площади Воинской славы запланировано на сентябрь. В Инте обустройством двора на улице Дзержинского займется новый подрядчик, а благоустройство территории на Школьной улице в Ухте начнется в самое ближайшее время. Подрядчик выполняет работы на восьми дворовых территориях в городе в порядке очередности и с учетом удаленности объектов.

Ростислав Гольдштейн обратил внимание на необходимость строгого соблюдения графиков работ. Он подчеркнул, что с наступлением сезона дождей выполнение задач значительно осложнится, поэтому все процессы должны находиться на жесточайшем контроле.

Глава республики поручил Правительству Коми представить программу ремонта дворовых территорий и тротуаров в городских агломерациях и опорных населенных пунктах с декомпозицией до 2030 года.

– Мы должны постараться эту программу выполнить. Задача крайне сложная, но люди должны жить в нормальных условиях, – подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото Минстроя Коми