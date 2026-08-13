Пахло сеном и азартом

Как на Пижме соревновались механизаторы

В Усть-Цилемском районе впервые во время разгара сенокосных работ прошёл конкурс профессионального мастерства среди механизаторов. Площадку для проведения предоставил глава крестьянского (фермерского) хозяйства Виктор Томилов из села Замежная – местечко Долгая на живописном берегу речки Пижмы, где зелёные луга, дополненные мирно пасущимися коровками и бычками, создавали идеальный пасторальный пейзаж. Погода, к слову, тоже благоволила: тепло, солнечно, с лёгким ветерком и отсутствием комаров и мошки.

Инициатором проведения конкурса выступил отдел сельского хозяйства Усть-Цилемского района, и прошёл он при поддержке районной администрации. Задачи ставились конкретные: распространять передовой опыт, продвигать современные технологии и поднимать престиж профессии, которая сегодня, увы, не может похвастаться массовым спросом у молодёжи. И если говорить о форме проведения, то она безупречна – никаких условных площадок, только настоящая работа на настоящей земле.

За звание лучшего механизатора боролись восемь человек. Своё мастерство демонстрировали владельцы личных подсобных хозяйств Алексей Носов из Замежной и Сергей Мяндин из Степановской, главы К(Ф)Х Вячеслав Поздеев и Василий Захаров (Усть-Цильма и Хабариха) с работниками Никитой Мельниковым и Ильёй Поздеевым, а также Павел Соколов из сергеево-щельского хозяйства Людмилы Соколовой и Артём Чупров из хозяйства Виктора Томилова.

Открывая конкурс, глава сельского поселения «Замежная» Ольга Преснецова подчеркнула важный момент: состязания – это не только проверка на прочность, но и площадка для обмена опытом. Она же возглавила и жюри. В экспертный состав также вошли ветеран отрасли Иван Носов, мастер производственного обучения Пижемской школы Алексей Рейзер, заведующий отделом сельского хозяйства Татьяна Дуркина и специалист Надежда Шолтышева. На мероприятии также присутствовали Людмила Тикушева (Минсельхоз республики) и Ирина Розанова (Центр господдержки АПК), которые пожелали участникам честной борьбы и удачи.

Хозяин площадки Виктор Томилов провёл инструктаж, напомнив о настройке техники – тракторов «Беларус» с косилкой, граблями-ворошилкой и пресс-подборщиком, о проверке их состояния и правилах безопасности. Внимательно выслушав наставления коллеги, участники приступили к испытаниям. Сначала – теоретический блок: за 30 минут нужно было ответить на 40 вопросов о технике и её эксплуатации. Затем механизаторы переместились в местечко у озера, где на практике выполнили три ключевые операции сенокоса: кошение, сгребание травы и прессование сена в рулоны.

Жюри оценивало не только качество кошения, равномерность слоя скошенной травы, правильность укладки валков и плотность рулонов, но и общее время выполнения заданий, точность манёвров и соблюдение техники безопасности.

Для меня, как для человека далёкого от сельхозтехники, наблюдать за происходящим было невероятно интересно. Молодые механизаторы, почувствовав азарт, проносились по полю словно пилоты «Формулы-1»: лихие развороты, стремительные манёвры. А опытные товарищи работали с филигранной точностью, будто художники, пишущие картину. Их тракторы двигались плавно, оставляя после себя идеальные полосы скошенной травы. Не придерёшься! Не менее захватывающим было наблюдать за тем, как грабли-ворошилка подцепляли скошенное, укладывая его в ровные валки, а следом пресс-подборщик превращал их в тугие, плотные рулоны.

Между этапами конкурса происходило то, ради чего, пожалуй, и стоило всё затевать. Участники делились опытом, обсуждали детали на своём профессиональном языке, который был понятен только им одним. А ещё – шутили, смеялись и подтрунивали друг над другом. Всё это было по-доброму, по-товарищески, без обид. Вот она, преемственность поколений, в действии.

Когда испытания завершились, всех ждал горячий вкусный обед, приготовленный на костре, и чай из самовара. На свежем воздухе аппетит разыгрался не на шутку.

Подсчитав все баллы, жюри единогласно признало победителем конкурса Артёма Чупрова. Родные просторы помогли-таки! Второе место оказалось у Алексея Носова, третье – у Василия Захарова. Под бурные аплодисменты глава района Николай Канев вручил призёрам дипломы и денежные сертификаты, остальные участники получили благодарственные письма и памятные подарки. Отдельно отметили Ивана Носова – за вклад в развитие отрасли, многолетний труд и пример истинного патриотизма, Алексея Рейзера – за высокие профессиональные знания, передачу опыта ученикам и воспитание уважения к рабочим профессиям, а также Виктора Томилова – за подготовку площадки, предоставление техники и радушный приём. Завершился день небольшим концертом артистов Пижемского культурного центра.

Когда смотришь на участников и их результаты, невольно ловишь себя на мысли, что отрасль жива. И это при том, что сегодня осталось так мало людей, готовых работать на земле. Такие конкурсы, как этот, проводились и раньше: среди доярок, пахарей… Но именно сейчас они приобретают особый смысл – как доказательство, что жизнь продолжается. Это праздник, который объединяет, вдохновляет и показывает молодёжи: труд механизатора может быть не только тяжёлой ношей, но и источником гордости, азарта, настоящего мужского братства.

Хочется верить, что эти состязания станут доброй традицией, что в следующем году площадку примет другое хозяйство, а конкурсантов будет больше. Ведь чем чаще такие встречи, тем крепче наше сообщество, тем меньше шансов, что поля зарастут, а деревни опустеют.

Материал газеты «Красная Печора»

Автор:Мария Семьина

Фото автора