Литература требует внимания

Автор: Республика 14.08.2026

10 августа заместитель Председателя Государственного совета Республики Коми, Герой Российской Федерации Станислав Кочев встретился с представителями Союза писателей Республики Коми.

– Мы просто хотим напомнить о том, что мы есть, – открыл встречу председатель регионального отделения Союза писателей Андрей Попов. – Наша главная проблема: сейчас в республике не выходит социально значимая литература, на издание которой ранее ежегодно выделялось семь миллионов рублей. На эту сумму удавалось издавать десять-пятнадцать книг в год. В Год единства народов России мы не можем издать книги ни на русском, ни на коми языках. Литература требует внимания правительства. Хотим, чтобы в следующем году была принята программа на издание социально значимой литературы местных авторов. Эти книги уже написаны, отредактированы и могут быть изданы при наличии финансирования.

Андрей Попов уточняет, что ранее комиссия Союза писателей отбирала книги, которые необходимо выпускать в списке социально значимой литературы. В прошлом году писателей лишили этой возможности, а в этом году в республиканском бюджете финансирование книгоиздания не предусмотрено.

Станислав Кочев взял на контроль обращение писателей и обещал разобраться в сложившейся ситуации. Гость также рассказал о том, что лично он любит читать именно бумажные, а не электронные издания книг.

Напомним, что в этом году Президент России Владимир Путин поручил правительству и властям регионов подготовить предложения по государственной поддержке издания и распространения художественной литературы на языках народов России. Срок исполнения назначен на 1 декабря 2026 года, ответственным за выполнение поручения стал премьер-министр Михаил Мишустин.

Артур АРТЕЕВ

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