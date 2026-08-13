Выборы 2026: открытые и безопасные

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

Обсуждался процесс подготовки к единому дню голосования с акцентом на вопросах обеспечения безопасности на выборах депутатов Госдумы РФ IX созыва, которые состоятся 18,19, 20 сентября.

– Конечно, основное отличие этой кампании от аналогичной кампании 2021 года по выборам депутатов Государственной Думы – это то, что мы решаем сложнейшую задачу, поскольку проводим выборы в экстремальной ситуации, поскольку от киевской банды детоубийц сейчас можно ожидать всё, что угодно. И мы, понимая это, принимаем беспрецедентные меры безопасности. Но при этом мы обеспечиваем достигнутый прежний высокий уровень открытости, прозрачности. Естественно, принимаем все меры безопасности, – отметила Элла Памфилова.

Подготовлены резервные помещения, альтернативные источники питания, проведены тренировки с сотрудниками правоохранительных органов и силовых структур.

– Мы надеемся на лучшее, но должны готовиться к худшему. Тогда всё будет нормально, – уверена председатель Центризбиркома.

Безопасность в период выборов обсудили и в ходе заседания региональной Антитеррористической комиссии, которое провел Глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Он поручил уделить особое внимание вопросам антитеррористической защищенности избирательных участков в период проведения выборов в Госдуму.

– В условиях внешнего давления тема выборов уже сейчас используется для нагнетания социальной напряженности. Наша задача – провести их в строгом соответствии с законодательством. Результаты голосования обязаны быть надежно защищены от любого внешнего воздействия, отражать реальную волю граждан, а наши граждане должны идти на голосование, не переживая за свою безопасность, – подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

С докладами об обеспечении безопасности в период подготовки и проведения выборов выступили председатель Избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев, временно исполняющий обязанности министра внутренних дел по Республике Коми Юрий Марченко, временно исполняющий обязанности начальника Управления Росгвардии по Республике Коми Артем Махмутов, начальник Главного Управления МЧС России по Республике Коми Алексей Пархомович.