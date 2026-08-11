По стопам мастера

Задумывались ли вы, что чувствуют руки мастера, превращая бесформенный кусок глины в готовый сосуд?

Или как ивовый прут, растущий на берегу реки, становится крепким изделием, способным служить десятки лет? Об этом и не только рассказали всем страждущим знаний в Доме народных ремёсел «Зарань». И не только словом, но и делом, дав возможность гостям учреждения увидеть изнанку творчества, познакомиться с философией ремесла, пройдя «Путь подмастерья». Так и называлась иммерсивная экскурсия, которая прошла в творческой обители Сыктывдина в конце июля в рамках проекта «Код села».

Проект «Код села», который придумали и с успехом воплощают в «Зарани», — это цикл мероприятий, направленных на комплексное исследование и популяризацию культурного наследия сельчан в прошлом, настоящем и будущем. Будучи проводником в мир народного творчества и сельских традиций, проект органично вписывается в Год села в Республике Коми.

Гости мероприятия испытали настоящее тактильное погружение, пройдя путь подмастерья по четырём направлениям: лозоплетение, береста, деревообработка, керамика. Среди счастливчиков оказался и корреспондент нашей газеты.

Лоза и чудеса

Как рассказала гостям мастерица Дома ремёсел Кристина Полякова, есть два главных сезона заготовки ивовой лозы. Это ранняя весна, тогда кора с прута снимается идеально легко, буквально «сама отскакивает», а прутья получаются чистыми, белыми. Также можно собирать иву поздней осенью, после первых заморозков, когда дерево сбросило листву и «уснуло». В это время древесина максимально плотная и зрелая, изделия из неё получаются самыми прочными. Главное правило мастера: прутья должны быть однолетними — ровными, гибкими, без разветвлений и повреждений вредителями.

И, конечно, лозу нужно готовить. Сначала прутья сортируют по длине и толщине и сушат. Сухой неокорённый прут может храниться годами. Но перед работой его нужно «оживить», вымочив или пропарив. Следующий этап – окорка. Для «раздевания прута» используют специальный инструмент — щемилку: это своеобразная развилка из дерева или железа. Прут протягивают сквозь нее, и кора слетает, обнажая шелковисто-белую древесину. Гости Зарани опробовали инструмент на практике, а также полюбовались изделиями из ивы и подержали свежие прутья в руках.

Врез Если делать все по правилам, ивовая корзина может выдержать вес, в десятки раз превышающий ее собственный!

Такие корзины, помню, были у бабушки. Веет от них чем-то родным, тёплым, приветом из детства, — призналась одна из гостей.

Береста и красота

«Есть дерево об четыре дела: первое — мир освещает, второе — крик утишает, третье — больных исцеляет, четвертое — чистоту соблюдает».

Такой загадкой открыла блок, посвященный берестоплетению, директор «Зарани» Елена Маргелова. «Мир освещает» — лучина из берёзы долгое время служила единственным освещением крестьянских изб. «Крик утешает»: дёготь, получаемый из берёзы, использовали для смазки колес, чтобы не было скрипа. «Больных исцеляет» — почки, листья и березовый сок применяли для лечения болезней. «Чистоту соблюдает»: речь о берёзовом венике, по традиции, царствующем в мире гигиены в прошлом. Да и в настоящем!

Посетители экскурсии полюбовались многочисленными изделиями из бересты от туесков и корзин до коми погремушек и рожков, узнали секреты заготовки бересты и создания свистков, которыми раньше перекликались в лесу, и даже посвистели.

Врез Берёза — это природная аптека, где каждая часть обладает целебными свойствами. Отвары из листьев и почек работают как мощные антисептики, мочегонные и противовоспалительные средства, а березовый сок ускоряет обмен веществ и выводит токсины. Раньше в люльки клали березовую кору, которая снимала воспаления, убивала микробы лучше современной линейки средств по уходу за младенцами!

Диковины из дерева

Третья локация встретила гостей тягучим и ароматным запахом древесины и множеством деревянных изделий, от которых разбегались глаза: игрушки, посуда, статуэтки, шкатулки, картины, виртуозно созданные в Доме ремёсел.

Гости пощупали различные сорта древесины, узнав, что мягкая и пластичная липа — эталон для резьбы, а осина после обработки приобретает благородный серебристый оттенок. Берёзу же мастер окрестила «крепким орешком».

— Это материал для сильных рук. Береза твёрдая, колкая, с ней нужно работать только хорошо наточенным инструментом. Зато изделия из нее получаются невероятно прочными и долговечными, — рассказала Кристина Полякова.

Показали «подмастерьям» и такой удивительный природный материал, как кап и сувель. Деформация дерева в природе стала настоящей кладезю идей для мастеров деревообработки.

Показали гостям и удивительные инструменты для «дружбы» с деревом. Изюминкой мастерской стала старинная мебель и сундуки, которым в «Зарани» дарят вторую жизнь.

Врез

Кап — это нарост на стволе или корне, усыпанный спящими почками. Внутри него хаотичный, «мраморный» рисунок. Сувель — это свилеватость древесины, вихревые волокна. Из-за переплетенных волокон кап и сувель практически невозможно расколоть топором, они прочнее обычной древесины в разы! Мастера обожают их за неповторимый природный узор — из капа получаются потрясающие шкатулки, рукояти и украшения.

Дивна глина

Напоследок Елена Маргелова отвела гостей в святую святых Дома ремёсел, мастерскую, где творят из глины.

Как оказалось, в зависимости от целей, выделяют натуральную керамическую, строительную, косметическую и полимерную глину, которые обладают уникальными свойствами и сферами применения. А сколько цветов и оттенков у природного материала!

Гости учреждения узнали о старинных и современных способах обработки глины, а также как мастера работают с фактурой и рельефом. Например, в старину наши предки применяли молочение, то есть вываривали изделие в сливках. Так оно становилось крепче!

Экскурсия подарила участникам не только знания и приятные впечатления от соприкосновения с удивительным миром творчества, но и стала навигатором по прошлому, окунув гостей в традиционный уклад жизни наших предков.

Материал газеты «Наша жизнь сегодня»

Виорика ГОЛОВИНА

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