Первый подарок в жизни: в Коми 3030 малышей получили поддержку от республики

В Республике Коми продолжается вручение подарочных наборов для новорожденных. С начала года их получили уже 3030 малышей. Эта мера поддержки семей реализуется в рамках национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Как отметила министр труда и социальной защиты Республики Коми Татьяна Майкова, «Подарок новорожденному» представляет собой комплект из 19 необходимых предметов, которые помогут маме ухаживать за младенцем в первые месяцы жизни. Важно, что набор выдается на каждого родившегося ребенка, независимо от того, сколько детей уже есть в семье – это особенно актуально при рождении двойни или тройни.

— «Подарок новорожденному» — это первый знак внимания государства новому человеку, который только появился на свет, и одновременно поддержка родителей в самый ответственный и трогательный момент их жизни, — сказала Татьяна Майкова.

Когда в семье рождается малыш, забот и расходов становится больше, и такой комплект позволяет родителям хотя бы первое время не беспокоиться о самом необходимом для ребенка.

В набор входят детская косметика, средства гигиены, подгузники, пеленки, одеяло, плед, комплект постельного белья, детская одежда и многие другие нужные вещи, и всё это упаковано в специальную подарочную сумку.

Получить подарок можно прямо в родильном доме на территории республики. Если же ребенок появился на свет в другом регионе, комплект будет ждать семью по возвращении домой – в медицинском учреждении по месту жительства.

Проект «Подарок новорожденному» действует в Коми с 2022 года. Сейчас эта мера поддержки является частью национального проекта «Семья», реализация которого в регионе находится на постоянном контроле Главы Республики Коми Ростислава Гольдштейна.