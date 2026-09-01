«Флагманы образования» в Республике Коми: продлена регистрация на индивидуальные конкурсные треки

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» объявляет о продлении регистрации на конкурсные треки «Учить и учиться» и «СпортТрек» для жителей Республики Коми. Прием заявок открыт до 11 октября.

Решение о продлении регистрации принято в День знаний – как дополнительная возможность для тех, кто в начале учебного года намерен целенаправленно инвестировать в собственный профессиональный рост. Участие в проекте дает возможность пройти независимую оценку надпрофессиональных компетенций, получить доступ к просветительским курсам от ведущих экспертов, а также заявить о себе на федеральном уровне. Победители конкурсных треков будут приглашены на финальное мероприятие в Москву.

«Начало учебного года – традиционное время для постановки новых амбициозных задач. Конкурсные треки проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это инструмент для тех, кто нацелен на развитие, готов оценить свой профессиональный уровень и выйти на новый жизненный этап. Продление регистрации дает школьникам, студентам, педагогам и тренерам Республики Коми дополнительное время для взвешенного решения и качественной подготовки. Приглашаю коллег воспользоваться этой возможностью», – отметил руководитель проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Сергей Михайлов.

Индивидуальный трек «Учить и учиться» адресован старшеклассникам, студентам и педагогам, заинтересованным в развитии в сфере образования. Программа включает курс по профориентации, просветительские лекции о цифровых сервисах и применении искусственного интеллекта, а также практические задания и тестирования. Участники, успешно завершившие все этапы, получат сертификаты. По итогам конкурса будут определены 30 победителей, которые пройдут повышение квалификации.

Направление «СпортТрек» ориентировано на тренеров, учителей физической культуры, спортсменов и студентов, работающих с детьми и молодежью через спорт. В программе – лекции и практические задания по командной работе, спортивной медицине, психологии спорта, студенческому спорту, а также роли тренера и капитана в команде. На первом этапе будет отобрано 300 участников, которые продолжат борьбу, сняв видеовизитку и пройдя оценку компетенций. Затем будут определены участники, которые пройдут повышение квалификации. Все выполнившие задания этапов получат сертификаты. Победители (30 человек) будут определены по завершении всех конкурсных этапов.

Жители Республики Коми могут стать участниками проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», подав заявку на сайте https://flagmany.rsv.ru/.

Конкурсантов ожидают специальные активности от партнеров проекта. В частности, в треке «Учить и учиться» компания «СберОбразование» предлагает педагогам проанализировать свои уроки и разработать задания с помощью ИИ-инструментов на платформе «Ассистент преподавателя». Финалисты получат призы от Сбера: умные колонки, доступ к онлайн-интенсиву по искусственному интеллекту и возможность стать соавторами контента платформы. Сферум совместно с сообществом активных учителей «Пульс образования» предлагает участникам попробовать сервисы для работы с классом и родителями: Интерактивную доску, Сбор файлов и Справку в школу, а затем поделиться результатом их использования. 30 победителей трека получат годовые подписки на VK Музыку и полезные подарки от «Пульса образования» и Сферума. Участникам «СпортТрека» нужно написать пост ВКонтакте о своем спортивном герое и загрузить ссылку в личный кабинет, а автор самого интересного поста получит видеопривет и сувенир от председателя АССК России, Генерального секретаря Федерации кикбоксинга России, заслуженного мастера спорта Российской Федерации Владимира Минеева.

Всем участникам проекта «Флагманы образования» в течение года будут доступны обновленные цифровые сервисы: каталог возможностей и библиотека контента. В новом сезоне добавлены просветительские курсы прошлых лет: «Культура» (о связи искусства, образования и воспитания) и «Государство» (об управленческих процессах в стране).

Проект «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» позволяет выявить мотивированные команды и лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов и способствует профессиональному развитию участников посредством конкурсных треков, дополнительных мероприятий и сервисов. Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).