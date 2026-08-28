В Сыктывкаре проводят бесплатные тренировки для детей из многодетных семей

Автор: Редактор 28.08.2026

Занятия организованы городской Федерацией бокса при поддержке Фонда президентских грантов.

На тренировки можно записать ребенка от 6 до 12 лет. Занятия проходят два раза в неделю — по средам и субботам. Предусмотрены две группы: в 10:00 и 16:00. 

“Ребята вне зависимости от возраста занимаются все вместе. Это сделано для удобства родителей, чтобы они могли привезти детей на тренировку в одно место и сэкономить время”, — сказал президент Федерации бокса г. Сыктывкара Эдуард Фатыхов.

Цель таких тренировок — не только вырастить чемпионов в боксе. “В первую очередь мы укрепляем здоровье, развиваем ловкость, скорость, силу. Конечно, если мы видим у ребенка талант и способности в боксе, мы говорим родителям. У нас есть примеры, когда детей привели просто попробовать, а сейчас они занимаются в спортивной школе и выходят на соревнования”, — добавил тренер Федерации, руководитель АНО “Бокс в массы” Илья Томилов.

Занятия проводятся на базе городского бассейна (ул. Первомайская, 74) и Боксерского клуба WILD GYM (Октябрьский проспект, 131/6). Запись на тренировки — через Ассоциацию многодетных семей г. Сыктывкара.

Бесплатные тренировки организованы совместно с АНО “Бокс в массы”, Управлением физической культуры и спорта Сыктывкара и городской Ассоциациацией многодетных семей.

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