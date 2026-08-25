Ростислав Гольдштейн проведёт 10 сентября прямую линию, совмещённую с пресс-конференцией

Глава Республики Коми в прямом эфире ответит на вопросы жителей, а также представителей средств массовой информации и лидеров общественного мнения.

Трансляцию покажут в социальной сети ВКонтакте, на телеканалах «Юрган» и «Коми гор».

Задать вопрос можно:

— через чат-бот в национальном мессенджере МАХ: https://max.ru/hotlinekomi_bot

— через платформу обратной связи: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/13583/

— в аккаунте Главы Республики Коми в социальной сети ВКонтакте (в комментариях к анонсу).

Прямые линии с гражданами проводятся во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что такой формат является важнейшим инструментом прямой связи с жителями и оперативного реагирования на их запросы.

Глава Республики Коми поручил Правительству Республики Коми закрепить в органах власти ответственных за отработку прямой линии, установить чёткие сроки подготовки ответов на обращения жителей и обеспечить регулярный контроль за исполнением.

«Прошу всех включиться в отработку, – обратился к членам правительства Ростислав Гольдштейн. – Ключевой приоритет – качество и адресность ответов. Каждый вопрос должен быть рассмотрен предметно, а решение – понятно и доведено до заявителя. Там, где это уместно, обязательно предусмотреть личные звонки. Это повышает доверие, позволяет улучшить качество проработки и уточнить все нюансы».