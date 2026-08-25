Вöрса одобряет

Автор: Республика 25.08.2026

Радостная весть об очередном достижении школьников нашего района пришла из зеленецкой школы: семиклассница Маргарита Журдина стала победителем республиканского конкурса подкастов и видеороликов «Свои. ЭтноИстории», организатором которого выступил Коми республиканский институт развития образования.

Конкурс был посвящён Году единства народов России, а темы конкурсных работ, не смотря на своё разнообразие, преследовали одну общую задачу — это раскрытие культурного своеобразия, традиций, обычаев, обрядов или праздников народов Республики Коми. Маргарита отлично справилась с поставленными задачами. И это неудивительно – ведь её наставником, помощником, куратором была педагог-организатор зеленецкой школы Екатерина Муравьёва.

Идей возникло множество, — рассказывает победительница, — часть мы отложили на будущее, часть уже использовали для других конкурсов. Уже в последний день приёма заявок записали историю о Вöрсе — лесном духе, в которого верили наши предки. Раньше, когда люди шли в лес за грибами или ягодами, они всегда шептали: «Здравствуй, хозяин, не серчай, я свой». И если Вöрса видел, что человек пришёл в лес с чистым сердцем, то помогал: выводил к самой богатой полянке, защищал от бурелома. А если кто-то шумел, ломал ветки просто так или обижал зверей – тот мог и заблудиться! Это Вöрса водил его по кругу. Так он учил уважать природу.

К сьёмкам подошли со всей ответственностью: учились писать сценарий, прописывали речь и даже движения. И только потом приступили к работе. В качестве локации выбрали один из живописных лесочков близ Зеленца, который пользуется популярностью у местного населения: здесь часто гуляют дети, строят шалашики. По словам Маргариты, даже во время съёмки мимо прогуливались знакомые и приветственно махали рукой. Съёмочная команда состояла из трёх человек: у Маргариты и Екатерины Михайловны была помощница Эльмира, которая периодически опрыскивала компанию антикомариным спреем, отгоняла насекомых, искала и находила красивые ракурсы и в целом поддерживала боевой дух.

Было очень весело! – делится Маргарита. — Мы даже устроили чаепитие и перекусили прямо в лесу. Весь процесс съёмок был необыкновенно увлекательным. Мне нравится думать, что Вöрса до сих пор где-то там в чаще. И когда я рассказываю это друзьям, у них загораются глаза. В это момент я чувствую: мы не просто записываем видео или участвуем в конкурсе – мы передаём историю, чтоб её не забыли.

Возможно, один из секретов успеха видеопроекта — уважение и взаимопонимание между педагогом и её подопечной. Они стали настоящей командой.

Екатерина Михайловна – человек с огромной душой, очень добрая, комфортная и понимающая, — с теплотой рассказывает о своём наставнике Маргарита. — Она никогда не отказывала мне в помощи, какая бы беда ни случалась. Наши кабинеты находились рядом, и во время учебного года я часто приходила к ней. Мы вместе придумывали новые идеи, проекты для участия в различных конкурсах. Мне очень нравятся занятия с Екатериной Михайловной. Потому что они проходят весело и очень увлекательно. Вместе мы написали очень много различных проектов. Я её очень люблю и уважаю!

На сегодняшний день у команды уже есть три видеоролика: о банных традициях, о Вöрсе и о самом народе коми. Коллеги зеленецкой школы поддерживают начинания. Так, достоверность фактов, взятых из разных источников, сверяют с учителями коми языка. Реквизит – лапти и другие атрибуты – выделили работники школьного музея.

Я планирую и дальше участвовать в различных конкурсах на краеведческие и другие темы, — с уверенностью резюмировала Маргарита. — Хочу также продолжать участвовать в различных конкурсах, которые предлагает Екатерина Михайловна, участвовать в жизни республики, района и в жизни своего любимого села.

Материал газеты «Наша жизнь сегодня»

Фото героини публикации

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