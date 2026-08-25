Новые мировые рекорды и абсолютные чемпионы мира

Автор: Республика 25.08.2026

В Московской области продолжаются XV Чемпионат мира среди юношей и юниоров и XI Чемпионат мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту.

Накануне наши спортсмены блестяще выступили на 100-метровой полосе с препятствиями.

Поздравляем с достижениями:

— Максим Антоненко, член сборной России и представитель Республики Коми, стал абсолютным чемпионом мира, преодолев дистанцию за 16,45 секунды и установив новый мировой рекорд

— Илья Краюхин также из Республики Коми стал абсолютным чемпионом мира, установив мировой рекорд 15,25 секунды в своей возрастной группе.

Чемпионат продолжается, впереди командные соревнования! Вчера участники определили сильнейших в пожарной эстафете, а 25 августа — в боевом развертывании.

Поздравляем наших ребят с заслуженной победой! Желаем дальнейших успехов и новых достижений! Мы гордимся вами!

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