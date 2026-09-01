Как задать вопрос Главе Коми? Ростислав Гольдштейн проведет прямую линию 10 сентября.

Трансляцию покажут в социальной сети ВКонтакте, на телеканалах «Юрган» и «Коми гор».
Задать вопрос можно:
— по телефону: 8 800 200-96-14 (с 3 сентября)
— через чат бот в МАХ: https://max.ru/hotlinekomi_bot
— через систему ПОС на Госуслугах: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/13583/
— в аккаунте Ростислава Гольдштейна ВКонтакте под анонсом: https://vk.ru/wall889423310_57187
Прямые линии с гражданами проводятся во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что такой формат является важнейшим инструментом прямой связи с жителями и оперативного реагирования на их запросы.
Глава Республики Коми поручил Правительству Республики Коми закрепить в органах власти ответственных за отработку прямой линии, установить чёткие сроки подготовки ответов на обращения жителей и обеспечить регулярный контроль за исполнением.
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