Как задать вопрос Главе Коми? Ростислав Гольдштейн проведет прямую линию 10 сентября.

Автор: Редактор 01.09.2026

Трансляцию покажут в социальной сети ВКонтакте, на телеканалах «Юрган» и «Коми гор».

Задать вопрос можно:

— по телефону: 8 800 200-96-14 (с 3 сентября)

— через чат бот в МАХ: https://max.ru/hotlinekomi_bot

— через систему ПОС на Госуслугах: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/direct-line/13583/

— в аккаунте Ростислава Гольдштейна ВКонтакте под анонсом: https://vk.ru/wall889423310_57187

Прямые линии с гражданами проводятся во исполнение поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина. Ростислав Гольдштейн подчеркнул, что такой формат является важнейшим инструментом прямой связи с жителями и оперативного реагирования на их запросы.

Глава Республики Коми поручил Правительству Республики Коми закрепить в органах власти ответственных за отработку прямой линии, установить чёткие сроки подготовки ответов на обращения жителей и обеспечить регулярный контроль за исполнением.

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