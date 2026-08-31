Как проголосовать в Коми онлайн после смены паспорта: разъяснения Избиркома Коми

Жители республики, столкнувшиеся с трудностями при регистрации на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) из-за недавней смены паспорта или прописки, смогут оперативно актуализировать свои данные. Об этом председатель Избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев сообщил в ходе прямой линии ЦУР Коми в эфире телеканала «Юрган».

По словам главы избиркома, при получении отказа в регистрации на ДЭГ из-за несоответствия данных избирателям необходимо воспользоваться специальной формой обратной связи на портале Госуслуг или обратиться по телефону в избирательную комиссию региона. Специалисты сопоставят информацию с базой данных МВД и устранят ошибки. Процесс занимает от одного до трех дней, после чего заявление можно будет подать повторно.

«Если вы определились для себя, что хотите проголосовать дистанционно, подавайте заявления уже сейчас. Мы устраним все возможные вот эти несоответствия, и действительно вы получите возможность проголосовать дистанционно. 14 сентября — последний день, когда можно подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании», — подчеркнул Дмитрий Митюшев.

Он также развеял опасения по поводу безопасности онлайн-выборов, отметив, что система гарантирует абсолютную тайну волеизъявления. Процедура идентификации проходит через личный кабинет, после чего данные деперсонализируются.

«Программа шифрует каждый голос. В тот момент, когда вы заполняете этот бюллетень, то есть ставите электронную галочку и отправляете бюллетень на обработку, ваше волеизъявление отделяется от вашего голоса, как избирателя. И больше уже никак вместе собрано быть не может», — пояснил председатель Избирательной комиссии РК.

Кроме того, в системе ДЭГ избирателям будут доступны все виды бюллетеней, включая бланки для голосования за кандидатов на муниципальных выборах.