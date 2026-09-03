Забота о главном: как в Коми поддерживают кормящих матерей

В Коми в рамках национального проекта «Семья» действуют меры поддержки для кормящих матерей из малообеспеченных семей, чей доход не достигает прожиточного минимума. Им каждый месяц перечисляется 10 тысяч рублей, которые можно потратить на приобретение продуктов питания.

По предложению руководителя Республики Коми Ростислава Гольдштейна ежемесячная выплата на питание для нуждающихся кормящих женщин теперь назначается без привязки к возрасту ребенка. Эта инициатива главы региона, повлекшая за собой поправки в местное законодательство, стала реальным откликом на запросы семей.

В министерстве труда и соцзащиты Коми разъяснили: многие современные мамы, учитывая рекомендации специалистов, сознательно выбирают длительное грудное либо смешанное вскармливание, что способствует укреплению детского иммунитета и положительно сказывается на развитии ребенка. Однако основное условие для этого – сбалансированное и богатое витаминами питание самой женщины. Для семей с ограниченными финансовыми возможностями дополнительные 10 000 рублей ежемесячно стали весомой поддержкой.

— Ранее пособие на покупку продуктов для малообеспеченных кормящих матерей платили только до того момента, как ребенку исполнялось два года. Но жизненные реалии доказывают: потребность в подобной поддержке остается актуальной и по окончании этого срока, — заявила министр труда и социальной защиты Республики Коми Татьяна Майкова. — Поскольку рацион матери напрямую сказывается на самочувствии ребенка, руководитель региона принял абсолютно оправданное решение скорректировать законодательство нашей республики. Теперь пособие продолжают перечислять нуждающейся кормящей матери в течение всего периода грудного или смешанного вскармливания.

Выплата для малообеспеченных кормящих матерей соответствует задачам национального проекта «Семья», который реализуется по поручению Президента России Владимира Путина.

Ее востребованность подтверждается статистикой: в этом году ежемесячную региональную поддержку в среднем получают 1 028 семей. Из бюджета Коми с начала года на финансирование этого пособия было выделено 75,9 млн рублей.

— Это вложения в здоровое будущее подрастающего поколения и поддержка материнства, — подчеркнула Татьяна Майкова. — Помощь предоставляется исключительно за счет республиканских средств, что говорит о безусловном приоритете социальной политики в регионе.

Оформить выплату кормящей матери, чей среднедушевой доход семьи не дотягивает до прожиточного минимума, можно несколькими способами: через отделение соцзащиты, в любом офисе МФЦ «Мои документы» в регионе или онлайн на портале «Госуслуги». В заявлении необходимо указать медицинское учреждение, которое способно подтвердить факт грудного или смешанного вскармливания ребенка, остальные данные соцзащита получит самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Справку из больницы также разрешается предъявить лично вместе с заявлением.