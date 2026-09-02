Здоровье малыша начинается с мамы: в Коми почти 5000 будущих мам получили поддержку от республики

В Коми продолжается действие одной из самых востребованных мер поддержки в рамках национального проекта «Семья». Речь идет о ежемесячном пособии для беременных женщин, которое предназначено для приобретения продуктов питания. Размер выплаты составляет 10 тысяч рублей.

Пособие назначается вне зависимости от совокупного дохода семьи, возраста беременной или количества уже воспитываемых детей. Это значит, что каждая жительница республики, готовящаяся стать матерью, может рассчитывать на эту помощь при соблюдении всего двух условий: постоянное проживание в Коми и срок беременности не менее 12 недель с обязательным наблюдением в одной из медицинских организаций региона.

Министр труда и соцзащиты Коми Татьяна Майкова подчеркнула: «Цель пособия – чтобы будущая мама могла полноценно питаться и получать все необходимые витамины. Это вклад в здоровье сразу двух жизней – матери и её малыша»

По данным ведомства, республика стала одним из первых регионов с такой адресной поддержкой беременных. Востребованность меры подтверждается фактами: с начала 2026 года – 4 696 получателя, объём финансирования из бюджета – более 173,5 млн рублей.

«Важно отметить, что такое пособие является не разовой акцией, а органичной частью масштабной государственной стратегии по поддержке семей с детьми, о необходимости которой неоднократно говорил Президент России Владимир Путин. Глава государства не раз подчеркивал, что благополучие семей и создание комфортных условий для рождения и воспитания детей – это безусловный ориентир долгосрочной политики страны. Региональные власти Коми последовательно следуют этому курсу: республиканские выплаты и пособия выстроены в единую систему, гармонично дополняющую федеральные меры, в том числе предусмотренные национальным проектом «Семья», — отметила Татьяна Майкова.

Она подчеркнула, что вопросы социальной защищенности жителей находятся под личным контролем Главы республики Ростислава Гольдштейна. Руководство региона исходит из того, что поддержка материнства и детства – это инвестиция в будущее Коми.

Подать заявление на пособие беременным женщинам можно в центре социальной защиты населения по месту жительства или месту регистрации, в любом МФЦ «Мои документы» в регионе или на портале Госуслуги.